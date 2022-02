Sniper Elite 5: cinematic trailer dell'atteso titolo Rebellion

La pluripremiata serie di cecchinaggio e missioni speciali ritorna con Karl Fairburne di nuovo protagonista in Sniper Elite 5, come possiamo vedere dal cinematic trailer rilasciato da Rebellion ed Epic Games.

Il gioco uscirà nel corso del 2022, su Xbox One, Xbox XS, Xbox Game Pass (al day one), PlayStation 45, e per PC su Steam, Epic Games e Windows Store.

La storia di Sniper Elite 5

Francia, 1944 – Chiamato a svolgere un'operazione segreta dei Ranger statunitensi per indebolire le fortificazioni del Vallo Atlantico lungo la costa della Bretagna, il tiratore scelto Karl Fairburne entra in contatto con la Resistenza francese. Ben presto si viene a conoscenza di un progetto nazista segreto che minaccia di porre fine alla guerra prima che gli Alleati possano invadere l'Europa: l'operazione Kraken.

La campagna

Molte località del mondo reale sono state catturate utilizzando la fotogrammetria per ricreare un ambiente vivo e coinvolgente, con molteplici punti di infiltrazione ed evacuazione e obiettivi da eliminare che forniscono una prospettiva completamente nuova su ogni missione. È possibile affrontare la trama nazista da soli o collaborare con un altro giocatore, con una meccanica cooperativa migliorata che consente di condividere munizioni e oggetti, dare ordini e curarsi a vicenda.

La fisica delle sparatorie

Bisognerà usare le zipline, scivolare lungo i pendii e dondolare lungo le sporgenze per raggiungere il punto di osservazione perfetto o per farla in barba a una sentinella. Oltre a considerare quale calcio e canna applicare al fucile e calcolare la forza di gravità, il vento e la frequenza cardiaca mentre si allinea la mira sul bersaglio.

Una personalizzazione… di alto calibro

Saranno presenti banchi da lavoro per personalizzare e potenziare ogni aspetto della propria arma, cambiando mirini, calci, canne, caricatori e altro ancora. Fucili, armi secondarie e pistole offriranno una grande varietà di opzioni. Inoltre, si potrà selezionare le munizioni adatte al proprio obiettivo, da quelle perforanti a quelle non letali.

Modalità invasione – PVP e Co-Op nella campagna

Si potrà invadere la campagna di un altro giocatore come cecchino dell'Asse e gioca al gatto e al topo, aggiungendo una nuova dimensione alla sfida. In alternativa, nei panni di Karl si può chiedere aiuto e far entrare un secondo cecchino per tirarsi fuori da una situazione difficile.

Multigiocatore conflittuale intenso

Sarà possibile personalizzare il proprio personaggio e il proprio equipaggiamento, guadagnando XP, medaglie e nastri mentre si affrontano battaglie a 16 giocatori intensamente competitive che metteranno davvero alla prova le proprie abilità di tiratore scelto. Se si preferisce la modalità cooperativa, si potrà fare squadra con un massimo di altri 3 giocatori contro ondate di nemici in modalità Sopravvivenza.

Telecamera Uccisione migliorata

Più realistica e macabra che mai, la caratteristica telecamera uccisione a raggi X ritorna, mostrando il vero potere distruttivo di ogni colpo. Le ossa fanno deviare i proiettili in modo imprevedibile, aprendo un nuovo percorso attraverso i corpi dei nemici. Anche mitragliatrici e pistole possono attivare la telecamera uccisione, inclusi i colpi molteplici al rallentatore.

