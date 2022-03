Sniper Elite 5: data di uscita annunciata su PC, PlayStation e Xbox

I tanti fan di Sniper Elite si tengano pronti, poiché il tanto atteso quinto capitolo è in dirittura d’arrivo. Sì perché, come annunciato dagli sviluppatori di Rebellion, ora Sniper Elite 5 dispone finalmente di una data di uscita ufficiale.

Il nuovo trailer della produzione, visibile poco più in basso in questo stesso articolo, fissa quindi la release al 26 maggio 2022 su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S. Non solo, la promettente esperienza sparacchina sarà disponibile già dal day one su Xbox Game Pass.

Da fine maggio, dunque, potremo vestire ancora una volta i panni del tiratore scelto Karl Fairburne, chiamato a mettere fine all’Operazione Kraken studiate dalle forze naziste nel corso della Seconda Guerra Mondiale. Tra le ambientazioni confermate dal team di sviluppo troviamo, tra le altre, la Francia e la Gran Bretagna, per un’avventura che si svolgerà in varie location europee.

Rebellion ha anche alzato il sipario sui bonus pre-order di Sniper Elite 5. Tra questi, potremo trovare la missione aggiuntiva Wolf Mountain, in cui dovremo eliminare Adolf Hitler nascosto nel suo rifugio tra le montagne, oltre alla pistola bonus P.1938 silenziata. Questi contenuti sono inclusi anche nella Deluxe Edition del gioco, con tanto di Season Pass comprensivo di 2 missioni aggiuntive, 2 pacchetti personaggio, 2 skin armi e 6 pacchetti armi.

Cosa ne dite, l’esperienza promessa da Sniper Elite 5 vi convince? State già lucidando il vostro fedele fucile da cechino virtuale?