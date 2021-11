Sonic Colours: Ultimate in offerta al minimo storico: acquistalo alla velocità della luce

Sonic Colours: Ultimate, remake dell'omonimo titolo pubblicato nel 2010 per Nintendo Wii e DS, è in sconto del 38% in occasione delle promozioni dedicate al Black Friday di Amazon. Il prezzo scende così a 24,99 euro al posto di 39,99, il più basso di sempre. La confezione, per Nintendo Switch, include oltre al gioco anche l'esclusivo portachiavi di baby Sonic.

Unisciti anche tu al riccio blu più famoso del mondo video ludico in un'avventura ad alta velocità. Il malvagio Dr. Eggman, infatti, ha costruito un luna park interstellare gigante colmo di giostre e attrazioni colorate. Il problema? È alimentato dai wisp, alieni che catturati e sfruttati dal cattivo. Sfrutta la velocità di Sonic per liberarli e scopri tutti i loro poteri segreti mentre esplori sei mondi unici e coloratissimi, ma altrettanto ricchi di nemici pericolosi e ostacoli da superare. Sonic Colours: Ultimate è la versione rimasterizzata dell'originale uscito nel 2010, rilasciata lo scorso 1° ottobre in occasione dei festeggiamenti per il 30° anniversario della saga di Sonic. In questa versione remake sono presenti diverse aggiunte che hanno contribuito a migliorare sensibilmente la giocabilità del titolo, oltre ad aggiungere alcune funzioni. Ecco quali:

Sonic può mutare in un nuovo Wisp color giada.

La modalità Rival Rush, è un versus contro Metal Sonic.

Tails Save, funzione di salvataggio da caduta in gioco.

Conta dei 100 Anelli, consente di avere l'invincibilità e punteggi di fine livello più elevati.

Colonna sonora remixata, disponibile anche l'originale.

L'aumento della risoluzione video fino a 4K, il frame rate più elevato, l'illuminazione Ambientale migliorata.

L'utente può riconfigurate i tasti del gamepad.

È stato aggiunto il doppiaggio in italiano, spagnolo, tedesco e francese.

Introduce contenuti estetici, anche da Sonic – Il film.

Pronto a tuffarti in un nuovo mondo alla velocità della luce? Sonic Colours: Ultimate è in offerta grazie alle promozioni Black Friday a soli 24,99 euro, il prezzo più basso mai raggiunto finora.