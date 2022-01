Sonic Frontiers: testi e doppiaggio saranno anche in italiano

Buone notizie per la localizzazione italiana di Sonic Frontiers: l'account Twitter ufficiale del riccio blu più famoso ha confermato che testi e doppiaggio del nuovo titolo saranno rilasciati anche nella nostra lingua, insieme ad altre cinque. Secondo il post, i team di localizzazione hanno già iniziato a lavorare per realizzare traduzione e doppiaggio nelle diverse lingue.

Il gioco supporterà dunque – oltre alla lingua italiana – anche l'inglese, il francese, il tedesco, il giapponese e lo spagnolo. Altre sei lingue verranno supportate soltanto attraverso dei sottotitoli. Si tratta del portoghese brasiliano, del coreano, del polacco, russo, cinese semplificato e cinese tradizionale.

Good news! The teams here have already been hard at work in localizing Sonic Frontiers to bring it to new audiences. Full list of language support below: pic.twitter.com/AS9h6oyDhh — Sonic the Hedgehog (@sonic_hedgehog) January 10, 2022

Vale la pena sottolineare che alcune lingue non saranno supportare su tutte le piattaforme. Ad esempio il coreano e il cinese (sia tradizionale che semplificato) saranno disponibili solamente su Xbox e PC. Le ragioni di questa scelta sono ancora sconosciute. Tuttavia da qui al lancio ufficiale del gioco potrebbero esserci dei cambiamenti in corso d'opera. Per quanto riguarda le voci, sappiamo già che l'intero cast originale farà il proprio ritorno, con Roger Craig Smith ad interpretare nuovamente Sonic. Verosimilmente anche in italiano verranno mantenuti i medesimi doppiatori.

Presentato agli scorsi The Game Awards 2021, Sonic Frontiers sarà ambientato in un mondo open world chiamato “Isole Starfall”, al cui interno si trovano diversi biomi. Sviluppato da Sonic Team e pubblicato da SEGA, il gioco verrà rilasciato per Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Windows, Xbox One e Xbox Series X/S. Per la data d'uscita ufficiale ci sarà ancora da attendere. Come annunciato durante la presentazione, la finestra di lancio per Sonic Frontiers è fissata per il “tardo 2022”, ma un recente leak potrebbe avere svelato con un certo anticipo la data ufficiale.