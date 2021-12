Sonic il Film 2: primo trailer e nuovo gioco ai The Game Awards 2021

SEGA ha annunciato Sonic il Film 2, sequel della pellicola cinematografica di successo lanciata nel 2020. Il produttore, tramite l'account Twitter ufficiale del film, ha mostrato infatti la prima locandina, svelando che il debutto nelle sale è atteso il prossimo 8 aprile.

Inoltre, non dovremo attendere molto per dare uno sguardo al primo trailer: la presentazione è infatti attesa nella notte tra giovedì 9 e venerdì 10 dicembre in occasione della cerimonia per i The Game Awards 2021. E non finisce qui.

Il Twitter dell'organizzatore dei premi fa sapere che il trailer sarà presentato da Jim Carrey in persona, che nell'adattamento interpreta il Dr. Eggman, ma soprattutto anticiperà il reveal del prossimo videogioco ufficiale della serie.

Salvo sorprese, dunque, dovrebbe trattarsi di Sonic Frontiers, di cui si è parlato ampiamente nei giorni scorsi. Il titolo, stando alle informazioni in nostro possesso, dovrebbe essere un progetto ad alto budget ambientato in un mondo aperto, con location che ricorderanno lo stile di The Legend of Zelda: Breath of The Wild.

Nel corso del gioco avremo la possibilità di potenziare Sonic tramite apposite abilità che acquisiremo durante l'avventura, che si prospetta essere come la ricca e più grande di sempre nella storia della serie.

Per quanto riguarda Sonic il Film 2, invece, il poster conferma la forte ispirazione a Sonic The Hedgehog 2, lanciato originariamente nel 1992. Abbiamo la presenza di Tails, anticipata dal precedente episodio, mentre l'aspetto di Jim Carrey nei panni del Dr. Eggman è stato reso ancora più federe a quello del videogioco.

Appuntamento quindi alla notte tra giovedì 9 e venerdì 10 dicembre, dalle 2 ora italiana, per scoprire il primo trailer del film, il reveal del presunto Sonic Frontiers e, soprattutto, anche le altre World Premiere promesse da Geoff Keighley.