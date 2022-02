Square Enix fa il suo debutto nel metaverso con Dungeon Siege

Videogiochi e metaverso? Square Enix ci prova con Dungeon Siege, che sta per fare il suo debutto proprio negli spazi virtuali creati dalla piattaforma The Sandbox. La collaborazione fra le due realtà si concretizzerà in due modi: in primis verrà attivata una “LAND”, ovvero un terreno virtuale all’interno dell’universo di The Sandbox, in cui i giocatori potranno vivere l’esperienza del gioco di ruolo, apprendendo le migliori strategie per avanzare in un’avventura basata sull’IP di Square Enix. In secondo luogo, agli utenti sarà permesso di utilizzare personaggi e oggetti in voxel utilizzando gli strumenti VoxEdit e Game Maker Tools.

Dungeon Siege: quando debutterà nel metaverso?

L’intera esperienza prenderà probabilmente il via a partire dal 3 marzo 2022, quando The Sandbox avvierà la sua seconda fase di test Alpha. Dungeon Siege è una serie RPG piuttosto datata, pubblicata una ventina di anni fa, ambientata nel regno medievale di Ehb. La trama principale segue le vicende di un giovane contadino e dei suoi compagni nel loro viaggio per difendersi da un attacco invasore. “Dungeon Siege ha, da sempre, voluto ispirare un senso di avventura nei fan – ha affermato Hideaki Uehara, Director of Business Development di Square Enix – Siamo felici ed entusiasti nel vedere il nostro marchio prendere vita in The Sandbox grazie all’ispirazione e alla creatività dei fan dei giochi di ruolo”.

La scelta di un RPG come capofila, secondo quanto si evince dalle parole di Uehara, non è stata dunque casuale: in un mondo virtuale che ricorda molto gli MMO, un RPG è perfetto per testare la risposta dei giocatori. A confermarlo (seppur velatamente) è anche Sebastien Borgeg, COO e co-fondatore di The Sandbox. “La categoria dei giochi di ruolo è una fra le più popolari e dinamiche all’interno di The Sandbox – ha spiegato –. Perciò l’ingresso di Dungeon Siege nel metaverso è una straordinaria opportunità per la nostra community. Attraverso questa esperienza, i giocatori potranno intraprendere un’avventura unica che li intratterrà e li preparerà a creare le proprie missioni originali ispirate ai titoli della serie, proiettando così il franchise nel futuro. Questo tipo di creatività è l’ingrediente principale che ruota attorno a The Sandbox”.