Stalker 2 occuperà 180 GB su Xbox, secondo il Microsoft Store

Un aggiornamento della pagina ufficiale sullo store Xbox di Stalker 2: Heart of Chernobyl offre un primo dettaglio sulle dimensioni del gioco su console. E sono sorprendenti.

Lo sparatutto post-apocalittico, se il dato venisse confermato dalla versione finale, occuperà infatti ben 180 GB. L'informazione non è infatti ancora definitiva, visto che si parla di dimensioni approssimative, anche se appare difficile pensare che possa ridursi di tanto.

Le preoccupazioni maggiori potrebbero arrivare allora per gli utenti Xbox Series S, considerato che la piccola console di ultima generazione offre appena 364 GB di spazio libero. Va aggiunto, tuttavia, che solitamente i giochi per Series S tendono a “pesare” qualcosa meno al confronto con la rispettiva build per Series X.

Difficile in ogni caso sperare in dimensioni particolarmente ridotte. GSC Game World ha già svelato i requisiti di sistema provvisori della versione PC, confermando in quel caso 150 GB di spazio richiesto su disco.

È probabilmente il prezzo da pagare per uno dei primi giochi che possano effettivamente definirsi di nuova generazione. Facendo uso del nuovo motore grafico Unreal Engine 5, Stalker 2 si è già distinto nelle sue dimostrazioni per un aspetto visivo impressionante, nonostante la natura open world dell'opera.

Parliamo del resto di un progetto esclusivo per piattaforme next-gen, tanto che una versione Xbox One non è stata nemmeno considerata.

Stalker 2: Heart of Chernobyl sarà quindi disponibile a partire dal 28 aprile 2022 in esclusiva temporanea per PC e Xbox Series X/S. Lo sparatutto, che arriva a distanza di 14 anni dal predecessore, sarà inoltre inserito al Day One nel catalogo di Xbox Game Pass.