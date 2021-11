Star Wars JEDI Fallen Order: la versione PS5 la trovate a €20 su Amazon!

In pieno Black Friday, Amazon continua a proporre interessantissime offerte e sconti a tutti i videogiocatori. In questo caso parliamo di uno sconto applicato al frenetico Star Wars JEDI: Fallen Order.

Il titolo, uscito nel 2019 per PlayStation 4, è attualmente disponibile per PlayStation 5 scontato del 60%, arrivando a pagare solamente €19,98, contro i €49,99 di prezzo di listino.

Star Wars JEDI: Fallen Order è un videogioco action sviluppato da Respawn Entertainment e pubblicato da Electronic Arts. In questa avventura spaziale, pensata per essere affrontata in single-player, potrai vestire i panni di Jedi Padawan.

Per questo motivo, nel corso dell'avventura (ad alto spessore narrativo) ti ritroverai spesso e volentieri a combattere contro i nemici con l'aiuto della spada laser. Ma non solo, in aggiunta si potranno sfruttare anche i poteri della forza.

I fan più sfegatati della saga sci-fi di Star Wars saranno felici di visitare direttamente alcuni luoghi iconici rappresentati nei film. In più, il giocatore potrà fare la conoscenza di personaggi caratteristici della saga madre.

Il titolo è strutturato come un action-adventure in terza persona e pone al giocatore l'obiettivo di ricostruire l'Ordine Jedi da zero, dopo la sua caduta avvenuta in seguito all'Episodio 3.