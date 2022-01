Star Wars: tre nuovi videogiochi ufficiali in sviluppo presso EA e Respawn Entertainment

Anche se la nuova trilogia cinematografica non ha avuto il successo sperato, Lucasfilm è intenzionata a espandere sempre più l'universo di Star Wars, che su Disney+ sta andando molto bene grazie alle serie tv e i cui videogiochi riscuotono sempre interesse.

C'è da dire che il “monopolio” che Electronic Arts ha mantenuto per molti anni sulla licenza si è andato perdendo con gli ultimi annunci, che hanno visto Ubisoft annunciare poco tempo fa un titolo tutto suo, mentre Quantic Dream è al lavoro su un altro progetto legato alla “Galassia lontana, lontana” dal titolo Eclipse, e in ballo c'è anche il remake di Star Wars Knights of the Old Republic.

Electronic Arts, ad ogni modo, non è rimasta a guardare e, dopo aver realizzato numerosi titoli tratti dal franchise – ultimo dei quali Star Wars Jedi: Fallen Order – ne ha appena annunciati non uno, non due, ma ben tre, sempre sotto l'egida di Lucasfilm Games e affidati per lo sviluppo a Respawn Entertainment.

Un action adventure, un FPS e uno strategico

Si tratterà, nello specifico, del sequel di Star Wars Jedi (diretto nuovamente da Stig Asmussen), di un nuovo FPS diretto da Peter Hirschmann (co-creatore di Medal of Honor e grande esperto del franchise e delle property LucasFilm), e di uno strategico prodotto e supervisionato da Respawn e realizzato da Bit Reactor, studio specializzato nel genere.

Siamo elettrizzati all'idea di continuare a lavorare con i talentuosissimi team di Respawn: hanno dimostrato eccellenza nel narrare l'epica delle storie di Star Wars unendolo al meglio del gameplay possibile, attraverso vari generi e non vediamo l'ora di portare nuove meravigliose esperienze nella Galassia lontana, lontana.

ha affermato Douglas Reilly, VP di Lucasfilm Games.

Vince Zampella, fondatore di Respawn, ribadisce:

Siamo grandi fan di Star Wars e siamo elettrizzati dal lavorare con Lucasfilm Games su nuovi titoli, che volevamo realizzare da anni. Se desiderate realizzare grandi giochi su Star Wars, dovreste unirvi a noi nel nostro viaggio.

Lo sviluppo dei titoli, in effetti, sarà probabilmente molto lungo, con tutti e tre i progetti ancora nelle fasi iniziali: staremo a vedere quando le ottime intenzioni si concretizzeranno.

