Steam Deck: niente esclusive per la console di Valve

Valve ha recentemente confermato che non ha alcun interesse a sviluppare e pubblicare videogiochi in esclusiva per il sua hardware, Steam Deck.

A far emergere la notizia è stata la pagina di FAQ presente sul sito ufficiale di Steam. In questa pagina sono leggibili domande poste da sviluppatori ed editori di videogiochi.

Alla domanda sulla questione dell'esclusività di eventuali videogiochi per Steam Deck, Valve ha risposto come segue:

No, non ha molto senso per noi. Steam Deck è un PC e, pertanto, deve funzionare come un qualsiasi computer che funga anche da palmare.

I giochi presenti sulla console di Valve, saranno accessibili tramite un'interfaccia che ricorda quella delle console tradizionali, tramite cui sarà facile navigare velocemente nello store di Steam.

In aggiunta, come già era trapelato da interviste precedenti, il nuovo hardware permetterà ai giocatori di accedere anche ad una schermata che funge da desktop. Qui sarà possibile installare ed utilizzare applicazioni sviluppate da terze parti.

Essenzialmente, ciò significa che gli utenti potranno eseguire giochi e launcher non Steam sul dispositivo. Detto questo, risulterebbe inutile sviluppare titoli in esclusiva per Steam Deck se poi non sono eseguibili su normali PC da gaming. L'unico interesse a farlo sarebbe rivolto ad aumentarne le vendite, sebbene di poco (come previsto da casa di sviluppo).

Il lancio dell'hardware di Valve ha subito alcuni ritardi, rendendo necessario il posticipo della sua uscita, inizialmente prevista per quest'anno, al 2022. Intanto, abbiamo scoperto che la verifica della compatibilità dei titoli presenti sullo store digitale, sta rubando del tempo allo sviluppo di altri grossi titoli, come Half-Life 3.