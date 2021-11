Steam Deck rinviata, la console-PC di Valve arriverà nel 2022

Steam Deck uscirà a febbraio 2022, è questa la nuova finestra di lancio annunciata da Valve nelle scorse ore. La console-PC di Valve sarebbe dovuta arrivare entro fine anno, ma la compagnia ha scelto di rinviare il rilascio di circa 2 mesi.

Come previsto da alcuni analisti, anche Steam Deck risente dello shortage di componenti elettronici e del conseguente ed inevitabile rallentamento della produzione. Valve ha comunicato il rinvio tramite un post sul sito ufficiale, scusandosi del disagio e dichiarando di aver fatto tutto i possibile perché questo non accadesse, ma la scarsa disposibilità di materie prime ha rallentato lo sviluppo del nuovo Deck.

“Il lancio di Steam Deck sarà ritardato di due mesi. Siamo spiacenti, abbiamo veramente fatto del nostro meglio per risolvere i problemi della catena di fornitura globale ma, a causa della scarsa disponibilità delle materie prime, i componenti non arrivano presso le nostre strutture di produzione in tempo per rispettare le nostre date di lancio iniziali.

Stando alle nostre ultime stime, le spedizioni di Steam Deck inizieranno a febbraio 2022. Questa sarà la nuova data di inizio per la coda di prenotazione. Tutti coloro che hanno prenotato il Deck manterranno la propria posizione in coda, ma le date saranno posticipate di conseguenza. Le stime sulle date di prenotazione verranno aggiornate subito dopo questo annuncio.

Ci dispiace non poter rispettare la data di spedizione prevista inizialmente. Continueremo a lavorare per migliorare le date di prenotazione in base alle nuove tempistiche e terremo tutti aggiornati nel frattempo.”