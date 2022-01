Steam Deck, salvataggi dinamici per passare velocemente da Deck al PC

Valve ha annunciato una nuova funzione che caratterizzerà il suo Steam Deck, il singolare computer portatile da gaming dall'aspetto di una console e in arrivo a febbraio. La novità riguarda i salvataggi.

Sembra che i progressi del giocatore verranno salvati sul cloud di Steam anche quando si mette lo Steam Deck in modalità sospensione senza uscire completamente dal gioco. Questa feature si chiama Dynamic Cloud Sync.

Ecco come funzionerà: quando si mette lo Steam Deck in modalità sospensione, Dynamic Cloud Sync caricherà automaticamente “tutti i dati di salvataggio modificati” sul cloud, ha spiegato Valve in un post sul blog pubblicato lunedì. In questo modo, è possibile recuperare il salvataggio quando ci si mette al PC o ad un altro dispositivo con Steam. Steam Deck scaricherà automaticamente anche gli ultimi salvataggi quando verrà riattivato il dispositivo.

Steam Deck, una funzione davvero utile

La funzione sembra molto utile e, se funziona come pubblicizzato, potrebbe rendere realizzabili la miriade di promesse mobili fatte da Steam Deck. I salvataggi cloud senza interruzioni sono qualcosa con cui i rivali (come Nintendo Switch) hanno da sempre combattuto. Detto questo, Valve afferma che gli sviluppatori dovranno abilitare manualmente Dynamic Cloud Sync nei loro giochi.

Se Dynamic Cloud Sync non è abilitato, Steam terrà comunque traccia dei progressi fatti su Steam Deck. “Tuttavia – spiega Valve -, a qualsiasi utente che sospenda il proprio Deck mentre il gioco è in esecuzione e poi tenti di riprendere quel gioco su un dispositivo diverso verrà richiesto di tornare prima al proprio Deck per chiudere il processo in corso o continuare senza l'ultimo avanzamento del salvataggio del gioco”.