Steam: nuovo gioco in regalo solo per poche ore [LINK]

Novembre è un mese ricco di offerte e promozioni, anche Steam intende fare la sua parte con interessanti sconti in occasione del Black Friday. In attesa che arrivi il venerdì più pazzo dell'anno, la piattaforma di Valve regala KEO, un nuovo gioco d'azione disponibile senza costi aggiuntivi fino alle 19:00 di oggi, 10 novembre 2021.

Mancano poche ore allo scadere della promozione, KEO è un titolo ambientato in un mondo post-apocalittico, il giocatore controlla degli strani veicoli radiocomandati e dotati di armi e gadget utili ad eliminare gli avversari. Si può scegliere tra ben 6 classi e 24 armi differenti, per assemblare il veicolo che meglio si adatti al proprio stile di gioco.

🚕🎉#KEO🎉 is Free on #Steam to keep FOREVER for a limited time!

👉https://t.co/QP79665SJ6

Free to keep when you get it before 10 Nov @ 7:00pm. pic.twitter.com/lePwP3mVdl

— Free Steam Games (@SteamGamesPC) November 9, 2021