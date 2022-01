Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin, final trailer e introduzione al combattimento

Mancano ancora un paio di mesi al lancio di Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin, ma Square Enix ha già lanciato il trailer finale del singolare spin-off / prequel della sua saga più famosa, che vi presentiamo nella versione inglese nel player in featured e in giapponese a quest'indirizzo.

In più, sempre relativo al gioco, è stato appena rilasciato anche un esaustivo video sulle basi del sistema di combattimento, che ricordiamo sarà un ibrido in stile Action (J)RPG.

La storia di Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin

“Il ricordo della lotta giacerà nel profondo dei loro cuori…“: in questo GDR d'azione intenso sia dal punto di vista dei combattimenti che della storia, il protagonista Jack affronta numerose sfide per restituire la luce ai Cristalli di Cornelia, regno invaso dall'oscurità. Quando i Cristalli torneranno a splendere, giungerà una nuova era di pace o un'altra ondata di oscurità?

Una storia che si dipana tra un gameplay d'azione impegnativo e intensi combattimenti, dunque.

Le battaglie

Le battaglie sono arricchite dalle iconiche azioni e abilità della serie Final Fantasy, oltre che da abilità delle armi dinamiche. Il giocatore dovrà combattere e sconfiggere i nemici tramite tantissime abilità e personalizzare la squadra e l'esperienza di gioco grazie ai diversi livelli di difficoltà, alle varie classi e a un vasto arsenale di armi. Diverse armi, come spadoni, pugnali e lance, determinano la classe del personaggio quando vengono equipaggiate. Si potrà dunque ottenere nuove abilità e classi migliorando i personaggi tramite il sistema “Evoluzione classi”.

Le armi e l'equipaggiamento, inoltre, avranno un impatto anche sull'aspetto dei personaggi.

Particolarità molto interessante del titolo è la possibilità di essere giocato in co-op, fino a tre giocatori, sia nella storia principale che nelle missioni secondarie.

Il gioco sarà disponibile dal 18 marzo su PlayStation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series X/S e PC, in versione fisica e digitale. Quest'ultima avrà dei bonus preordine e sarà disponibile anche in versione Deluxe, con numerosi bonus come il Season Pass incluso, un Artbook digitale e una mini colonna sonora digitale.

Sempre a proposito del gioco:

Stranger of Paradise sarà collegato al primo Final Fantasy