Stranger Things 4: tutti i riferimenti ai videogiochi nella quarta stagione

Stranger Things 4 è disponibile per gli abbonati Netflix solo da alcuni giorni, e come le passate stagioni non poteva che mettere sul piatto tantissimi riferimenti alla cultura pop degli anni ’80 e ’90. Non solo slasher movies, Dungeon & Dragons e anime come il leggendario Akira: la serie TV dei fratelli Duffer non dimentica diverse citazioni anche dell’universo videoludico, sia esplicite che più sottili.

Per la gioia degli appassionati, su un thread apparso sulle pagine del forum Reddit sono stati raccolti tutti i riferimenti al mondo in pixel e poligoni presenti in Stranger Things 4.

Prima di tutto, abbiamo un riconoscibilissimo Amiga 1000 in condizioni praticamente perfette, ma questa quarta stagione si concentra soprattutto su Nintendo e sulla sua prima, leggendaria console casalinga, il NES. Nella prima scena dello show, ad esempio, un bambino è in sella alla sua bicicletta in una via residenziale, lanciando quotidiani alle porte proprio come accade nell’iconico Paperboy. Andando avanti, il NES viene citato direttamente da Erica, furiosa per la scomparsa di suo fratello Lucas:

Se e quando troverete Lucas, ditegli per favore che lo sto coprendo da due giorni. Ogni giorno di copertura gli costerà 10 dollari con un tasso d’interesse quotidiano del 7,9%. Ancora una settimana così e mi dovrà comprare un dannato Nintendo con Duck Hunt.

Infine, un altro riferimento alla prima piattaforma casalinga della “grande N” è presente nella sequenza in cui i giovani protagonisti si recano a casa di Suzie per farle violare un computer. Il gruppo la convince con una piccola bugia, convincendola che l’oggetto può connettersi a un luogo dove viene creata una nuova console a 16-bit, chiamata Americantendo.

Insomma, anche Stranger Things 4 non delude in fatto di tematiche geek, e sono proprio questi riferimenti a renderla tanto speciale e apprezzata dal pubblico.