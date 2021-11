Sulla tua Nintendo Switch non può mancare Minecraft (-22%)

Tra i titoli che non possono proprio mancare sulla tua Nintendo Switch c'è il famosissimo Minecraft: disponibile in promozione su Amazon è proprio la giusta occasione per farlo tuo. Questo gioco ha fatto la storia e ancora continua ad essere tra i più gettonati su praticamente qualunque piattaforma. Quanto lo paghi? Appena 22,22€ grazie al ribasso del 22% e all'extra sconto che si aggiunge automaticamente nel carrello.

Cosa aspetti? Con le spedizioni Prime garantite lo ricevi in uno o due giorni con spedizioni totalmente gratuite. Non sei abbonato? Continua a leggere.

Minecraft anche su Nintendo Switch: il divertimento non ha mai fine

Sai quei giorni in cui non sai a cosa giocare e i pomeriggio sono una noia mortale? Se nella tua libreria hai Minecraft sicuramente trovi qualcosa da fare.

Non conoscere questo titolo praticamente impossibile, ma mai dire mai. Anzitutto ti posso dire che si tratta di un sandbox open world in cui puoi creare il tuo personaggio e craftare. In altre parole costruisci la tua casa, sconfiggi i mostri, fai alleanze con i tuoi amici ed esplori persino le mappe della community online.

Ancora più interessante è la possibilità di giocare in cooperativa con giocatori di altre piattaforme: ti basta attivare la modalità multiplayer per stare insieme ai tuoi amici o fartene dei nuovi e creare vere e proprie fortezze.

Insomma, è un vero portento soprattutto se non ti sei mai approcciato a questo genere. Quindi perché non acquistare Minecraft in promozione su Amazon? Lo paghi appena 22,22€.

Se non sei abbonato Prime, è la giusta occasione per mettere alla prova tutti i vantaggi dell'abbonamento: puoi attivare ora i 30 giorni di prova gratuita e approfittare (tra le diverse cose) delle consegne gratuite e immediate. In più puoi disattivare il rinnovo prima della scadenza senza alcun costo aggiuntivo. Infine, per tutta la durata dell'abbonamento, avrai tua completa disposizione Amazon Prime Video che ti mette a disposizione film, serie TV e le sue esclusive sulla Champions League.