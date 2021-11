Svelato il peso di Dying Light 2 per PS5. In arrivo anche 15 minuti di gameplay inedito

Dopo numerosi rinvii, finalmente la lunga attesa per il lancio dell'attesissimo Dying Light 2: Stay Human sta ormai per volgere al termine. Sebbene i fan debbano ancora aspettare qualche mese per giocarci – la data d'uscita definitiva è stata infatti fissata per il 4 febbraio 2022 – possono già farsi un'idea su quanto spazio di archiviazione conservare sulla propria console per lasciare spazio al titolo.

L'utente Twitter PlayStation Game Size ha recentemente svelato alcune informazioni sulla versione PlayStation 5 confermando che il gioco base peserà circa 22 GB, senza tenere conto della probabile patch che verrà rilasciata al day-one. Il pre-load, invece, partirà il 2 febbraio, ovvero due giorni in anticipo rispetto all'uscita ufficiale. Le dimensioni piuttosto ridotte del file di gioco ha stupito i fan, soprattutto alla luce della natura open-world del titolo. Nonostante l'affidabilità dell'utente, bisogna prendere l'informazione con le pinze fino ad un annuncio ufficiale. Ancora nessuna notizia, invece, per quanto riguarda la versione per PlayStation 4.

Dying Light 2: Techland rilascerà 15 minuti di gameplay inedito

Nel frattempo Techland, la software house che si sta occupando dello sviluppo del titolo, ha annunciato che il prossimo showcase “Dying 2 Know”, includerà ben 15 minuti di scene gameplay completamente inedite. L'episodio, il quinto, verrà trasmesso il 2 dicembre alle ore 21 (secondo il fuso orario italiano) sul canale Twitch ufficiale di Techland e su YouTube. A condurre la presentazione sarà Leah, streamer e doppiatore del protagonista. Nello specifico, fanno sapere dall'azienda, potremo osservare maggiori dettagli su quest e ostacoli che potremo affrontare nel gioco.