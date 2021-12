Syberia The World Before per PC è stato rinviato a inizio 2022

Syberia The World Before per PC slitta al prossimo anno. Lo ha annunciato lo sviluppatore Microids che, dopo aver inizialmente comunicato una data fissata al 10 dicembre, fa sapere adesso che bisognerà aspettare l'inizio del 2022 per il lancio del gioco.

Con un aggiornamento su Twitter, lo studio di sviluppo ha spiegato di aver bisogno di più tempo per finalizzare il codice finale della produzione e si scusa in anticipo per aver deluso i fan. Le versioni per console restano previste per un generico 2022.

“Ci impegniamo a lanciare il miglior gioco possibile che offra un'avventura coinvolgente che vi trasporterà e rimarrà fedele all'universo di Benoit Sokal. Al momento sembra necessario concederci un po' più di tempo per finalizzare lo sviluppo nelle migliori condizioni.”

Probabilmente, le difficoltà legate alla pandemia da Covid-19 hanno influenzato la decisione di Microids, che vuole inoltre evitare di ripetere gli errori commessi con Syberia 3, che si presentò al lancio zeppo di bug e problemi.

Syberia The World Before punta ad essere del resto il capitolo della serie più ambizioso mai realizzato, con una nuova protagonista, Dana Roze, che affiancherà la storica Kate Walker. Il gioco racconterà una storia che si alternerà tra Taiga nel 2004 e Vaghen nel 1937, mettendo nelle mani dell'utente il tradizionale sistema ludico fatto di risoluzioni di puzzle ed enigmi.

Ulteriori dettagli sulla data di uscita definitiva verranno dunque forniti nelle prossime settimane. Lo studio promette inoltre update regolari da qui al lancio, con l'intento di dare agli appassionati un primo sguardo sul nuovo atteso Syberia.