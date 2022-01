Il 2022 inizia con il botto, Take-Two ha annunciato l'acquisizione di Zynga. Il valore totale dell'operazione è di 12.7 miliardi di dollari, 9.86 dollari per azione. Per fare un confronto, e sottolineare la dimensione dell'investimento, nel 2021 Microsoft ha acquisito ZeniMax (id Software, Bethesda…) per 7.5 miliardi di dollari.

Take-Two è un'azienda che produce e distribuisce videogiochi e della sua scuderia fanno parte colossi dell'industria ludica come Rockstar Games (Grand Theft Auto, Red Dead Redemption, Max Payne), 2K Games e Private Division. La firma di Zynga è invece su titoli per dispositivi mobili e browser web, su tutti FarmVille. Un altro esempio potrebbe essere Harry Potter: Puzzles & Spells, che ha raggiunto il successo cavalcando l'onda delle celebrazioni per il 20° anniversario dell'amata saga cinematografica

Con tale acquisizione, T2 sbandiera quello che è il suo intento: puntare (anche) al mercato mobile.

Le dichiarazioni di T2 e Zynga

Di seguito le parole, ricche di entusiasmo, di Strauss Zelnick, CEO di Take-Two:

Siamo contenti di annunciare la nostra transazione con Zynga, che diversifica in modo significativo la nostra attività e stabilisce la nostra posizione di leadership nel mercato mobile, il segmento in più rapida crescita dell'industria dell'intrattenimento interattivo.

Due mondi che si uniscono:

Questa transazione mette insieme i nostri migliori franchise per console e PC e una piattaforma diversificata, leader del mercato mobile e con una ricca storia di innovazione e creatività. Zynga ha un team di grande talento e profonda esperienza, e noi non vediamo l'ora di accoglierlo nella famiglia Take-Two nel corso dei prossimi mesi.

Grande entusiasmo anche in casa Zynga, stando alle parole del CEO Frank Gibeau:

Con questa transazione iniziamo un viaggio che ci consentirà di creare giochi ancora migliori, raggiungere un pubblico più ampio e ottenere una crescita significativa come leader nella prossima era del gaming.

A questo punto c'è da chiedersi se e quando le IP di Take-Two si espanderanno anche su iOS e Android. Le nuove strategie saranno definite dalle due parti solo nei prossimi mesi, ma c'è già chi fantastica su una versione mobile di Red Dead Redemption.