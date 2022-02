Tales of Arise: la spettacolare nuova introduzione animata realizzata da Ufotable

Preservate il futuro di Dahna sfidando lo sfortunato fato degli eroi di Tales of Arise, e (ri)scoprite le origini del mondo di gioco in questa nuova, bellissima introduzione supplementare realizzata in stile anime dal grande Studio Ufotable (Fate/stay night, Demon Slayer).

Si tratta di un video inatteso e complementare, che arriva diverso tempo dopo l'uscita del gioco, avvenuta lo scorso settembre. Una sorpresa, ad ogni modo, molto gradita vista l'altissima qualità del filmato, che fa il paro con i filmati – realizzati sempre da Ufotable – presenti nel gioco.

La storia di Tales of Arise

Per trecento anni, Rena ha imposto il suo dominio su Dahna, saccheggiando le risorse del pianeta e mortificando la dignità e la libertà degli abitanti.

Questo racconto ha inizio con l'incontro tra un ragazzo e una ragazza, nati su pianeti differenti ma entrambi determinati a cambiare il proprio destino e a costruire un nuovo futuro.

Con un ricco cast di personaggi, un sistema di combattimento intuitivo e appagante e una storia coinvolgente ambientata in un mondo intriso di fascino, Tales of Arise porta ai massimi livelli il gioco di ruolo di scuola giapponese.

Un mondo selvaggio realizzato con la tecnologia “Atmospheric Shader”

Questo capitolo della saga introduce un nuovo shader grafico ispirato agli anime e alla pittura ad acquerello.

Personaggi dallo stile unico si muovono sullo sfondo di scenari ricchi di minuziosi dettagli. Il mondo di Dahna vanta paesaggi naturali che cambiano volto con lo scorrere delle ore del giorno.

Il titolo, che ha ricevuto numerosi premi tra cui Best Role Playing Game 2021 ai The Game Awards, è disponibile per PlayStation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series X/S e PC.

