Tanti giochi Nintendo Switch a meno di 10 euro, compreso Resident Evil

In questi primi giorni di novembre, sono tanti i giochi Nintendo Switch in offerta nel catalogo dell'eShop. Il colosso di Kyoto ha infatti deciso di anticipare di qualche settimana il Black Friday per stuzzicare palati e portafogli di tutti i possessori della console ibrida.

Tra gli sconti, sono presenti addirittura alcuni titoli a meno di 10 euro, compresi diversi capolavori della ludoteca Switch. Sfogliano le pagine virtuali del negozio Nintendo, è impossibile non lasciarsi tentare da Rayman Legends Definitive Edition, prezzato ad appena 9,99 euro. Cambiando genere, consigliamo sicuramente Amnesia Collection a 2,79 euro, assieme a Asterix & Obelix XXL 2 a 4,49 euro, Worms W.M.D. a 7,49 euro e Blasphemous a 8,49 euro.

Tra i giochi Nintendo Switch scontati più interessanti c'è anche il bundle Syberia 1+2, che costa 2,33 euro, mentre Monopoly per Nintendo Switch è in offerta a 9,99 euro. Abbiamo poi Children of Morta in sconto a 8,57 euro, Resident Evil Revelations a 7,99 euro, così come il sequel Resident Evil Revelations 2, mentre Call of Juarez Gunslinger è prezzato 9,99 euro. Syberia 3 costa invece 4,99 euro.

Restando nell'ambito dei giochi Nintendo Switch a meno di 10 euro, su eShop troviamo Yooka-Laylee and the Impossible Lair a 7,49 euro, Devil May Cry e Monster Boy and the Cursed Kingdom a 9,99 euro l'uno, l'horror Agony è in sconto a 1,99 euro, Child of Light Ultimate Edition a 5,99 euro, e infine Valiant Hearts The Great War di Ubisoft a 4,99 euro.