Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge, Splinter giocabile nel nuovo trailer!

Dotemu ha svelato un nuovo trailer per Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge, atteso picchiaduro a scorrimento delle Tartarughe Ninja che si rifà ai grandi classici anni ’90. La rivelazione del nuovo video è la presenza di Splinter tra i personaggi utilizzabili!

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge: un tuffo nel passato

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge riunisce Leonardo, Michelangelo, Donatello e Raffaello (insieme ad April O’Neil e Splinter, e non è escluso che altri personaggi si uniscano alla festa, in primis Casey Jones) in un fantasmagorico picchiaduro a scorrimento orizzontale visivamente splendido, ispirato alla leggendaria grafica del cartoon delle Tartarughe del 1987 e ai titoli classici della saga videoludica di TMNT, come Turtles In Time.

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge vanta un gameplay rivoluzionario senza però rinunciare alle meccaniche di combattimento classiche, il tutto firmato dagli esperti di picchiaduro di Dotemu (già autori dell’apprezzato Streets of Rage 4) e Tribute Games.

Fatevi strada con le maniere forti in favolosi scenari in pixel art e annientate schiere di nemici infernali con le vostre Tartarughe preferite e le loro abilità e mosse specifiche: ogni run sarà davvero unica!

Scegliete un combattente, utilizzate combo radicali per sconfiggere gli avversari e tuffatevi in combattimenti unici, traboccanti di azione mozzafiato e funamboliche abilità ninja. La battaglia sarà impegnativa: date il massimo e affrontate Shredder e il suo fedele Clan del Piede in solitaria, oppure chiamate i vostri migliori amici per entusiasmanti sessioni con un massimo di quattro giocatori in contemporanea!

In Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge, Bebop e Rocksteady assaltano Canale 6 e rubano dei dispositivi super malefici per mettere in pratica l’ultimo, nefasto piano di Krang e Shredder. Le Tartarughe dovranno combattere in una serie di iconici scenari della saga TMNT: da Manhattan e Coney Island ai tetti della città fino a scendere nelle umide fogne. Aiutate l’impavido quartetto a sgominare Soldati del Piede, Triceraton e Guerrieri di Pietra fino a raggiungere la Dimensione X!

Godetevi una coloratissima grafica pixel art e un’atmosfera vintage in puro stile TMNT che vi riporteranno ai favolosi anni ‘80 e ’90. Tutti i personaggi, i veicoli, le armi, gli oggetti e gli sfondi sono direttamente ispirati alla serie TV del 1987: sarà come tuffarsi nei cartoni televisivi, tra battute esilaranti e avventure piene di azione che ricalcano i videogiochi di un tempo.

Il gioco uscirà su PC, Nintendo Switch, PlayStation 4 e Xbox One: non c’è ancora una data d’uscita ufficiale, ma dovrebbe essere lanciato entro l’anno.

Caratteristiche del gioco:

Atmosfere che riporteranno i giocatori agli anni ’80

Splendida e coloratissima grafica pixel art

Gameplay old-school con meccaniche ultramoderne

Fino a quattro giocatori in contemporanea

Personaggi e veicoli iconici della serie TMNT in una grande varietà di opzioni di gioco

Modalità storia radicalmente nuova

