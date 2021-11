Tempo di Black Friday per l'Epic Games Store: tanti titoli fino al 75% di sconto

Anche l'Epic Games Store si “traveste” di nero in occasione dei saldi dedicati al Black Friday, con sconti fino al 75% su un vastissimo catalogo di titoli, alcuni dei quali disponibili in offerta per la prima volta in assoluto. Le promozioni sono già iniziate e termineranno martedì 30 novembre alle 16:59. Prima di dedicarci alle offerte e segnalarvi una selezione delle migliori, vi ricordiamo che sono disponibili tre giochi gratis, pronti per essere riscattati fino a domani: Kid A Mnesia Exhibition, Guild of Dungeoneering e Never Alone (Kisima Ingitchuna).

Fra i titoli più interessanti in offerta troviamo Far Cry 6 e Black 4 Blood, rispettivamente al 17% e al 30% di sconto. Ma anche titoli a metà prezzo (e oltre), come Red Dead Redemption 2 a 29,99 euro, Borderlands 3, che scende a 14,99 euro, oppure Assassin's Creed Valhalla in promozione al 50% di sconto.

Epic Games Store: una selezione delle migliori offerte Black Friday

Far Cry 6 Standard Edition – 49,79€ 59,99€

Back 4 Blood: Standard Edition – 41,99€ 59,99€

HUMANKIND Standard Edition – 39,99€ 49,99€

Conan Exiles – 11,99€ 39,99€

Red Dead Redemption 2 – 29,99€ 59,99€

HITMAN 3 – 23,99€ 59,99€

Grand Theft Auto V: Premium Edition – 14,99€ 29,99€

Borderlands 3 – 14,99€ 59,99€

Assassin's Creed Valhalla Standard Edition – 29,99€ 59,99€

Ghost Recon Breakpoint Standard Edition – 8,99€ 59,99€

Horizon Zero Dawn Complete Edition – 24,99€ 49,99€

Cyberpunk 2077 – 29,99€ 59,99€

Sid Meier's Civilization VI – 8,99€ 59,99€