Tesla: è giusto videogiocare mentre si guida?

Il grande schermo touch presente sulle auto elettriche di Tesla offre funzionalità che vanno ben oltre quelle di un cruscotto tradizionale: è utile per tenere sotto controllo ogni parametro del veicolo, ma anche per scegliere quale musica riprodurre mentre si è in viaggio e può addirittura trasformarsi in una console videoludica. Quest'ultima caratteristica è finita sotto la lente di ingrandimento di NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration), l'agenzia governativa statunitense che si occupa delle questioni riguardanti la sicurezza sulle strade.

Siamo a conoscenza delle preoccupazioni manifestate e stiamo discutendo della funzionalità con il produttore. La legge Vehicle Safety Act proibisce agli automaker di vendere mezzi con difetti di progettazione che comportano rischi irragionevoli per la sicurezza.

Videogame sulle Tesla: NHTSA vuol vederci chiaro

Il motivo è presto detto: un aggiornamento software rilasciato a fine 2020 permette di avviare i giochi anche mentre la vettura è in movimento, introducendo così una potenziale distrazione per chi dovrebbe invece tenere le mani ben salde sul volante e gli occhi fissi sulla carreggiata. A testimoniarlo filmati come quello visibile qui sotto.

Nel video, il conducente gioca a solitario mentre la tecnologia Autopilot (già oggetto di alcune indagini in conseguenza a incidenti) si occupa di gestire lo spostamento.

La responsabilità è attribuita all'aggiornamento 2020.48.26 rilasciato nel dicembre 2020, che ha consentito di avviare giochi come Solitaire, The Battle of Polytopia e Sky Force Reloaded anche mentre l'auto non è ferma. Sullo schermo compare il messaggio Solo i passeggeri possono giocare mentre il veicolo è in movimento , ma di fatto nessun sistema controlla sia così.

Qual è la potenza di calcolo garantita dal comparto hardware di una Tesla? Secondo il parere di Elon Musk, equivalente a quella di una PS5, in grado di far girare senza difficoltà un titolo come Cyberpunk 2077.