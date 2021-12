TGA 2021: Halo Infinite è il GOTY votato dai giocatori

La cerimonia di premiazione per i The Game Awards 2021 si terrà questa notte, ma intanto arriva il primo verdetto: Halo Infinite è il vincitore della categoria Players' Voice, ossia il “Gioco dell'Anno 2021” scelto dai giocatori.

Il nuovo capitolo della serie firmato 343 Industries, disponibile da ieri, ha sbaragliato gli altri titoli in nomination: Metroid Dread, It Takes Two, Resident Evil Village e Forza Horizon 5. La classifica finale è stata la seguente.

Halo Infinite – 35% Metroid Dread – 22% It Takes Two – 17% Resident Evil Village – 15% Forza Horizon 5 – 11%

Sicuramente una bella soddisfazione per il team di sviluppo, che si riscatta dopo le polemiche del 2020 e il rinvio di un anno del gioco, che è adesso disponibile sia con la campagna single player che con il comparto multigiocatore free-to-play per PC, Xbox One e Xbox Series X/S.

Per quanto riguarda invece il “Gioco dell'Anno” ufficiale dovremo aspettare questa notte, quando avrà inizio, intorno le 2 ora italiana, la premiazione dei The Game Awards 2021. In questo caso, i titoli in nomination sono i seguenti:

Deathloop

It Takes Two

Metroid Dread

Psychonauts 2

Ratchet and Clank Rift Apart

Resident Evil Village

La cerimonia farà da sfondo anche alle World Premiere di diversi titoli non annunciati che, secondo quanto promesso dagli organizzatori, in ben 4 0 5 saranno del calibro di Elden Ring.

Nel frattempo, le indiscrezioni sui possibili giochi presenti si inseguono: si parla di Fable e Avowed, ma anche di Alan Wake 2 e Hellblade 2. Già confermato invece Suicide Squad Kill The Justice League, insieme al nuovo Sonic e The Matrix Awakens. Dovrebbe essere assente infine The Legend of Zelda Breath of The Wild 2.