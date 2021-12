TGA 2021: Saber Interactive presenterà diversi nuovi giochi

Saber Interactive ha annunciato che svelerà diversi nuovi titoli in occasione della settimana che ci porta ai The Game Awards 2021.

Con una nota stampa pubblicata sul sito ufficiale, lo studio spiega che si tratta di una grande occasione per festeggiare il suo primo ventennale, che sfrutterà per annunciare ben cinque nuovi progetti ancora non rivelati al pubblico.

“Saber festeggia il suo 20° anniversario quest'anno ed è incredibile quanto l'azienda si sia evoluta in quel periodo. La nostra compagnia è nota da tempo per la sua eccellente reputazione come sviluppatore e da quando siamo entrati nella famiglia Embracer abbiamo continuato a crescere su questo fronte, acquisendo alcuni degli studi più talentuosi di tutto il mondo. Allo stesso tempo, abbiamo costruito silenziosamente la nostra divisione editoriale e la nostra formazione che sta per espandersi rapidamente con l'annuncio di nuovi titoli per il 2022 e oltre.”

Nello specifico, nel corso della cerimonia di premiazione verrà svelato un nuovo gioco in collaborazione con Focus Entertainment. Per gli altri bisognerà attendere lo showcase della compagnia organizzato all'interno del Twitch Winter Gathering del 10 dicembre.

Saber Interactive è uno studio che negli ultimi anni si è concentrato sulla produzione di porting di successo, specialmente in ambito Nintendo Switch, come la trilogia di Crysis Remastered, Kingdom Come Deliverance, World War Z e The Witcher 3, quest'ultimo anche nelle versioni per PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Tra i lavori dello studio figurano però anche diversi progetti inediti, che scopriremo dunque al più presto.

I The Game Awards 2021 si terranno questa notte a partire dalle 2 ora italiana. Lo show andrà in onda su YouTube, Twitch e altre piattaforme di primo piano.