TGA 2021: un ex sviluppatore di Dragon Age svelerà un nuovo gioco

Improbable Worlds Limited, il nuovo team di Aaryn Flyyn, ex general manager di BioWare, presenterà il suo progetto in occasione dei Game Awards 2021 (TGA 2021).

Flynn ha lasciato lo sviluppatore texano nel 2017 dopo aver lavorato per 17 anni all'interno della compagnia contribuendo, tra gli altri, allo sviluppo delle saghe di Mass Effect e Dragon Age. Dal 2018 è il nuovo general manager di Improbable Worlds Limited, che approfitterà dell'occasione dei premi per i migliori videogiochi dell'anno per svelare il suo nuovo titolo.

Non si sa al momento molto su questo progetto. Fonti vicine alla società affermano che il piccolo team ci sta lavorando da anni e che si tratterà di un MMORPG basato su Unreal Engine 4 e sulla tecnologia SpatialOS, proprietaria dell'azienda. Pubblicamente non è stato confermato molto altro, se non che la società ha concesso massima libertà creativa a Flynn.

Conosciamo qualcosa su SpatialOS: è una tecnologia basata sul cloud progettata per consentire ambienti multiplayer di grandi dimensioni capaci di contenere un gran numero di giocatori su un singolo server. Flynn ne aveva parlato nel 2019, spiegando che la vasta scala è un fattore essenziale nello sviluppo del gioco, perché lo studio la vede come un'opportunità per testare i limiti di questa tecnologia.

Inoltre, SpatialOS dovrebbe consentire un immenso grado di libertà al giocatore, dandogli la possibilità di interagire e formare legami significativi con altri utenti.

Scopriremo in che modo quando il gioco verrà svelato durante la cerimonia di premiazione dei TGA 2021, che si terrà nella notte tra giovedì 9 e venerdì 10 dicembre dalle 2 ora italiana.