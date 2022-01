The Elder Scrolls Online: Eredità dei bretoni, trailer e informazioni sulla nuova avventura

Rivelata durante l’annuncio globale di The Elder Scrolls Online del 2022, l’avventura di quest’anno sarà “Eredità dei bretoni”. Con un mondo mai visto prima nella serie, ecco The Elder Scrolls Online: High Isle, presentato dal trailer The Elder Scrolls Online: Eredità dei bretoni.

In High Isle, gli oltre 20 milioni di giocatori di ESO potranno esplorare un’isola paradisiaca immersa nella cultura e nell’architettura medievale, con tanto di magnifici castelli ed entusiasmanti campi per i tornei. La storia del capitolo di quest’anno si concentra sugli intrighi politici: High Isle è il luogo perfetto in cui i delegati delle alleanze possono intavolare i trattati di pace per mettere fine alla Guerra dei Tre Vessilli. Il summit è tenuto dalla nobile Society of the Steadfast, ma i giocatori dovranno fare attenzione all’Ascendant Order e ai suoi piani caotici.

Regione mai esplorata prima, il Systres Archipelago si ispira alle meravigliose coste del Mediterraneo battute dal vento e ospita l’affascinante mondo di High Isle, patria dei bretoni, discendenti di umani ed elfi. L’élite vive nella società feudale di Gonfalon Bay, il centro nevralgico di tutti i rapporti politici di High Isle. Qui la spietatezza è una virtù, per cui i giocatori dovranno guardarsi le spalle!

L’anno scorso, ESO ha introdotto il sistema Companions e, nel 2022, ZeniMax Online Studios vuole fare le cose in grande. I giocatori avranno accesso a due nuovi compagni: Ember, una khajiiti cresciuta in strada con il pallino per la magia; e Isobel, una bretone aspirante cavaliere che si sente in dovere di aiutare il giocatore.

Inoltre, nel 2022 debutterà un nuovo gioco di carte chiamato Tales of Tribute, giocabile all’interno del mondo di ESO. Inventato a High Isle, questo gioco unico basato sulle risorse comprende PvP e PvE. I giocatori possono salire di grado tramite il sistema di esperienza interno di Tales. È inoltre possibile sbloccare ricompense interessanti, come mobili o pietre per la trasmutazione, nonché proseguire in una storia sfidando vari PNG sparsi per il mondo.

Questa la sinossi ufficiale:

Avventuratevi nella lontana High Isle, un angolo di Tamriel mai visto prima in Elder Scrolls. Esplorate l’idilliaco enclave bretone nell’oceano, sede della cultura cavalleresca, affrontate le forze distruttive dell’Ascendant Lord, radunate nuovi compagni e alleati e giocate una mano di Tales of Tribute, un nuovo gioco di carte. Parte dell’avventura annuale Eredità dei bretoni, High Isle continua la storia di onore e agitazione politica ambientata nel meraviglioso Systres Archipelago.

I giocatori possono pre-acquistare il nuovo capitolo tramite il negozio di ESO, i rivenditori o il negozio della piattaforma che preferiscono. High Isle verrà pubblicato il 6 giugno 2022 su PC/Mac e Stadia e il 21 giugno 2022 su Xbox e PlayStation. Pre-acquistare High Isle permetterà di accedere subito alla cavalcatura Palefrost Elk e all’animale Palefrost Elk Fawn, oltre ad altre ricompense per la prenotazione al lancio. Pre-acquistare The Elder Scrolls Online Collection: High Isle permetterà di accedere subito al gioco base e a tutti i capitoli precedenti.