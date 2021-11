The Game Awards: miglior gioco dell'anno rivelato per errore?

Dal sito ufficiale di The Game Awards è trapelata un'immagine raffigurante l'esito delle votazioni per il GOTY 2021. Il titolo di gioco dell'anno spetterebbe a Ratchet & Clank: Rift Apart, secondo le votazioni da parte degli utenti.

L'immagine mostra i 6 giochi candidati come Game Of The Year, il più ambito tra i premi in palio durante la serata degli “Oscar” videoludici. I giochi in corsa per il titolo sono stati contrassegnati con l'etichetta “Votazione Chiusa”, mentre sotto alla recente esclusiva PlayStation campeggia la scritta “Vincitore“. L'ultima fatica di Insomniac Games potrebbe laurearsi GOTY 2021, con ogni probabilità l'immagine in questione è stata diffusa per errore dagli organizzatori dei Game Awards.

È di fondamentale importanza segnalare che le votazioni del pubblico incidono soltanto per il 10% sull'esito della gara, il restante 90% è affidato alla stampa specializzata. Il parere delle testate giornalistiche internazionali andrà poi a sommarsi alla votazione popolare, decretando il vincitore di ogni categoria in gara.

La serata dei The Game Awards è in programma il prossimo 9 dicembre, ci tocca attendere ancora qualche settimana per verificare l'attendibilità di questo leak e scoprire chi vincerà il titolo di miglior gioco del 2021.