The Legend Of Zelda: Skyward Sword devi averlo nella tua libreria (-22%)

Se la tua Nintendo Switch sta implorando per un nuovo gioco, ti informo che hai l'occasione del secolo a tua disposizione. Su Amazon trovi un titolo che è quasi obbligatorio da giocare ed è ovviamente The Legend Of Zelda: Skyward Sword. Non averlo ancora acquistato è un po' un crimine, ma non ti fare problemi dal momento che con 46,99€ puoi rimediare subito! Il ribasso del 22% ti permette di risparmiare qualcosa in più di dieci euro e che fai, non ne approfitti?

Le spedizioni sono immediate e gratuite grazie alle consegne Prime garantite.

The Legend Of Zelda: Skyward Sword e tutto ciò che devi sapere

Tra i titoli più acclamati su Nintendo figurano ovviamente quelli legati al mondo di Zelda. Di Breath of The Wild ne avrai sentito parlare senza alcun dubbio, ma neanche Skyward Sword scherza!

Per darti un'idea su cosa vai incontro, ti riporto la trama che recita:

“In questa storia che si colloca all'inizio della cronologia della serie, Link deve attraversare un mondo al di sopra delle nuvole e le lande ignote al di sotto di esso alla ricerca della sua amica d'infanzia, Zelda. Armato dei suoi fidati spada e scudo, il nostro eroe affronterà potenti nemici, si cimenterà con complessi enigmi e si librerà in aria in sella a un maestoso uccello chiamato solcanubi.”.

Sarai quindi chiamato a impugnare l'iconica Spada Suprema e a scoprire l'inizio della storia che tutti quanti hanno amato fino a ora. Per primeggiare sarai chiamato a padroneggiare le tue abilità e ovviamente a metterti davvero in gioco utilizzando i JoyCon come se fossi davvero in possesso di arma e scudo.

Acquista subito la tua copia di The Legend Of Zelda: Skyward Sword su Amazon a soli 46,99€. Lo ordini e lo ricevi a casa in appena uno o due giorni con le spedizioni Prime.