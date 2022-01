The Seven Deadly Sins: Origin, il primo trailer svela il nuovo actionRPG

La formula dei videogame a mondo aperto travolge anche The Seven Deadly Sins. La celebre saga manga e anime che porta la firma di Nakaba Suzuki si prepara infatti ad incarnarsi in un nuovo titolo, presentato dagli sviluppatori come un actionRPG open world.

Si tratta di The Seven Deadly Sins: Origin, annunciato da Netmarble con il primo trailer visibile in testata di articolo. Non è la prima volta che il franchise approda nell'universo in pixel e poligoni – lo ha già fatto con gli episodi The Seven Deadly Sins: Knights of Britannia e il successivo Grand Cross per dispositivi mobile -, ma a questo giro le ambizioni del titolo paiono sicuramente differenti.

Dalle prime informazioni condivise, sappiamo che la storia sarà completamente inedita e da vivere nei panni di diversi protagonisti. Tra questi ultimi troveranno ovviamente spazio i Sette Peccati Capitali, da King a Ban, passando per Merlino e il protagonista Meliodas. Presenti all'appello anche i Cavalieri Sacri, Elizabeth e l'immancabile Hawk. Per il momento, tuttavia, non è stato diffuso alcun dettaglio su quella che sarà la sinossi di Origin.

Nessuna indicazione neppure per per quanto riguarda la data di lancio, mentre la pubblicazione dell'avventura è attesa su PC, dispositivi mobile e console. Cosa ne dite, il primo trailer è riuscito ad incuriosirvi?