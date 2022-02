The Sims 4: tutte le novità del “Colori di Carnevale Kit”

Convogliando lo stile influente dell'iconico e stellare intrattenitore-attivista brasiliano Pabllo Vittar, Electronic Arts pubblica per The Sims 4 una collezione di accessori e completi per “Crea un Sim” ispirati dall'energia, dall'espressione individuale, dalla libertà e dalla vivacità di una delle più grandi celebrazioni del mondo, il carnevale brasiliano, con il nuovo Colori di Carnevale Kit per The Sims 4, ideato in collaborazione con Pabllo.

The Sims 4 Colori di Carnevale Kit

Attraverso The Sims 4 Colori di Carnevale Kit, i Simmini possono diversificare il guardaroba dei propri Sims in “Crea un Sim” con un'eclettica combinazione di capi esuberanti ed effervescenti. Potrete vestire il vostro Sim scegliendo tra completi con spacchi, motivi basati su frutti multicolori con contrasti grafici, top con lustrini nonché trucchi audaci e accessori variopinti. Ogni articolo è stato ispirato dalla personalità esagerata di Pabllo, dai costumi del vivace carnevale brasiliano e dalle feste per strada note come “bloquinhos”.

Il carnevale è una festa che unisce persone di ogni parte del mondo. A carnevale non ci si può vestire in modo ordinario. Il carnevale è un'esplosione di gioia in cui, per un momento, la gente dimentica alcune delle frustrazioni accumulate nel resto dell'anno. Bisogna apparire stravaganti, attirare molta attenzione e brillare come non mai, e il kit è ricco di oggetti che vi aiuteranno a fare tutto questo. Ogni persona sarà se stessa all'interno del gioco, il quale contiene talmente tanti completi e accessori che sarà impossibile non suscitare l'ammirazione di tutti!

afferma Pabllo Vittar.

Pabllo Vittar

Nota soprattutto per la propria musica (che fonde il dance-pop elettronico con sonorità brasiliane tradizionali), la drag queen Pabllo Vittar è anche attrice, ballerina e modella. Ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti nella sua ancora giovanissima carriera, tra cui l'inclusione nell'elenco dei leader di nuova generazione della rivista Time. Attraverso il suo stile inconfondibile e la sua voce stupenda, Pabllo ispira persone di ogni estrazione sociale a essere se stesse senza remore.

Per il divertimento di tutti, la collaborazione prevede anche la pubblicazione di una sorpresa di carnevale nel gioco base. Pabllo Vittar ha inciso in simlese il suo acclamato singolo dance “Buzina” tratto dal suo secondo album in studio, “Não Para Não”. I Simmini possono ballare al ritmo del brano tramite la stazione radio “Ritmi di carnevale”. Per continuare i festeggiamenti, i giocatori possono aspettarsi una Consegna Express dei Sims che aggiornerà il gioco base con una maschera e alcuni cibi brasiliani ai primi di febbraio, a cui seguiranno alcune opere dell'artista brasiliano Lano a marzo.

Il carnevale è una delle celebrazioni più imponenti e affascinanti del mondo. L'attuale pandemia globale ha indotto diverse aree del Brasile e del mondo a non festeggiare il carnevale. Molti potrebbero non avere la possibilità di festeggiarlo con amici o familiari. Abbiamo lavorato con il fenomeno del pop brasiliano Pabllo Vittar per sviluppare dei capi originali per Crea un Sim ispirati dai colori, dalla vivacità, dai sentimenti e dalle emozioni del carnevale.

osserva Vincent Joly, direttore grafico senior di The Sims 4.

I kit di The Sims 4 sono mini-raccolte di contenuti che forniscono ai giocatori di tutto il mondo nuove opportunità di sperimentare e personalizzare l'aspetto del proprio Sim. The Sims 4 Colori di Carnevale Kit è ora disponibile su PC e Mac tramite Origin e Steam, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series XS e Xbox One.

