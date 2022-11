The Witcher 3 su PS5 e Xbox Series X/S: tutte le novità dell'update next-gen in video

Il 14 dicembre 2022, Geralt di Rivia cavalcherà anche su PlayStation 5 e Xbox Series X/S grazie all’uscita dell’update next-gen di The Witcher 3 Wild Hunt.

È questa la data scelta dai vertici di CD Projekt RED per il debutto dell’aggiornamento gratuito, promesso da tempo alla community di appassionati, come comunicato nel corso dell’ultimo REDstream tenuto su Twitch dalla software house polacca, visibile per intero direttamente in testata di articolo.

Una diretta, quella di ieri, in cui gli sviluppatori hanno dunque descritto con dovizia di particolari tutte le novità che accompagneranno questo importante aggiornamento gratuito che ottimizzerà l’avventura ruolistica dello Strigo su PC, PS5, e Xbox Series X/S. Gli interventi compiuti da CD Projekt spaziano dall’introduzione del Ray Tracing nella gestione dell’illuminazione globale e dell’Ambient Occlusion all’utilizzo dell’upscaler AMD FidelityFX Super Resolution 2.0, passando per l’implementazione del feedback aptico del DualSense, senza dimenticare tutti i miglioramenti alla definizione delle texture e degli elementi naturali o architettonici dello scenario.

Una volta installato l’aggiornamento di The Witcher 3, i giocatori PS5 e Xbox Series X/S avranno accesso alle modalità grafiche Performance (60fps) e Quality (30fps con effetti Ray Tracing attivati). Entrambi i preset godranno di migliorie visive nelle texture, nella densità del fogliame e degli effetti particellari e volumetrici. Ci saranno poi tanti interventi migliorativi, come la possibilità di aumentare la grandezza dei sottotitoli, la personalizzazione dei controlli, e l’aggiunta di una nuova telecamera con visuale in terza persona ravvicinata.

Non solo, con l’uscita sulle console di ultima generazione a marchio Sony e Microsoft, The Wild Hunt si arricchisce di tantissime ottimizzazioni nel sistema di combattimento, nella fruizione dell’interfaccia, di una mappa interattiva più leggibile e della Modalità Fotografica. Lo strumento implementato da CD Projekt RED consentirà a tutti gli appassionati di scattare foto modificando parametri come l’ora del giorno, la posizione di Geralt o dei nemici a schermo e tanto altro.

Ricordiamo ancora una volta che l’update next-gen di The Witcher 3 Wild Hunt sarà disponibile dal prossimo 14 dicembre. L’aggiornamento sarà completamente gratuito per chi possiede già il titolo sulla stessa famiglia di piattaforme. Chi invece desidera indossare per la prima volta i panni di Geralt di Rivia, avrà l’opportunità di acquistare la versione next-gen di The Witcher 3 Complete Edition a partire dalla stessa data, con tutti i DLC gratuiti rilasciati fino ad oggi e le espansioni principali Hearts of Stone e Blood and Wine.