The Witcher Remake è ufficiale: il primo capitolo torna in Unreal Engine 5

La moda dei remake pare non voler morire, e va quindi a colpire un’altra serie amatissima dai videogiocatori. Tra Final Fantasy 7, Resident Evil 4, The Last of Us Parte 1 e il più recente Silent Hill 2, ora è infatti The Witcher Remake ad ingolosire il popolo geek.

CD Projekt RED ha infatti stupito i fan di Geralt di Rivia andando ad annunciare versione attualizzata del primo, iconico capitolo della saga action GDR con protagonista lo Strigo dalla bianca criniera. La software house polacca specifica che si tratta del titolo svelato solo alcune settimane fa con il nome in codice Canis Majoris, attualmente nelle primissime fasi di sviluppo presso lo studio Fool’s Theory che comprende diversi veterani di CD Projekt RED.

Come si legge sul portale ufficiale del franchise, The Witcher Remake verrà ricostruito interamente su Unreal Engine 5 e sarà disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X/S. Da quanto appreso fino ad ora, il videogame non si limiterà a offrire un comparto grafico sensibilmente più evoluto. ma dovrebbe proporre anche delle evidenti migliorie al gameplay, a cominciare dal sistema di combattimento. I vertici di CD Projekt sottolineano come “è ancora presto per condividere ulteriori dettagli, vogliamo assicurarci che il gioco sia realizzato con la massima cura e attenzione ai dettagli. Siamo perciò entusiasti di aver condiviso con voi questa lieta notizia, ma vogliamo chiedervi pazienza perché ci vorrà del tempo prima di ritornare a parlare di questo progetto nel dettaglio”.

E voi, cosa ne pensate dell’annuncio del ramake del primo capitolo di The Witcher?