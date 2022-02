The Wolf Among Us 2: trailer d'annuncio ufficiale del nuovo gioco Telltale

Accompagnato dalle note di Light Up The Night dei The Protomen arriva il trailer d’annuncio ufficiale di The Wolf Among Us 2, sequel dell’acclamato primo episodio dell’ormai serie Telltale: “Le fiabe sono reali e camminano in mezzo a noi, ma non ci saranno finali da fiaba“.

È lo stesso Darren Gladstone, capo di Player Engagement, Telltale, a darci le prime (spiritose) indiscrezioni sul gioco, dalle pagine del PlayStation blog, dopo il lancio del trailer ufficiale su YouTube. Il gioco, tuttavia, non uscirà solo su console Sony (sia PlayStation 4 che PlayStation 5) ma anche su Nintendo Switch, Xbox One e Xbox Series X/S. Oltre che, naturalmente, su PC (a quanto pare, in esclusiva -alemno temporale- su Epic Games Store).

Sono passati [controlla il calendario] otto anni dall’uscita della serie originale. Capisco perfettamente se avete bisogno di un ripasso. Eccolo qua:

Le favole sono reali, e convivono fianco a fianco alle persone comuni a New York City, perché naturalmente tutti vogliono andare dove fanno una buona pizza. Ma sto divagando.

Queste fiabe devono ancora mimetizzarsi e vivere insieme a noi. Il grande lupo cattivo (Bigby)? È lo sceriffo che tiene in riga la gente. Biancaneve aiuta a mandare avanti le cose, e c’è un mare di fiabe note che stanno semplicemente cercando di tirare avanti.

Il nuovo trailer vi offre un assaggio di quello che verrà, compresa la possibilità di sgranchirsi le gambe fuori da Fabletown per esplorare di più la Grande Mela nell’inverno del 1980. Esatto, questa nuova stagione ha luogo sei mesi dopo gli eventi della stagione uno. Nei panni di Bigby, affronterete un caso che abbraccia il mondo normale, terreno, combattuti su chi aiutare. Ah, ma non possiamo ancora addentrarci troppo.

Metà del nostro team è composto da ex-dipendenti di Telltale e abbiamo realizzato molto nei due anni da quando abbiamo annunciato la rinascita di Telltale.

Stiamo lavorando dietro le quinte non solo per ricostruire, ma anche per ideare da capo come gestire uno studio. Come farlo in maniera sostenibile? Cosa possiamo fare per rendere il lavoro più facile?

UN INDIZIO: Include pianificare intere stagioni sin dall’inizio e usare un nuovo motore (Unreal), tra le altre cose.

Abbiamo una lunga strada di fronte a noi prima che il gioco sia pronto per il lancio nel 2023, ma abbiamo intenzione di continuare e prenderci il tempo necessario per fare di questo un grande gioco. Se volete essere informati sui nostri progressi, venite a salutarci sui nostri canali social.

Una cosa ancora più importante diretta a tutti voi: vi ringraziamo per averci dato quest’opportunità di tornare e creare il tipo di giochi che amiamo di più.

Come possiamo notare dal trailer, il gioco è un’evoluzione su tutti i fronti del precedente, a partire dall’utilizzo dell’Unreal Engine come motore del gioco, pur restando nel solco della tradizione, a partire dallo stile grafico.

Per chi non lo sapesse, l’universo narrativo di The Wolf Among Us 2 è basato sui fumetti DC della serie Fables; il primo titolo della serie è uscito nell’ormai lontano 2013 ed è probabilmente il gioco più amato e apprezzato di tutta la produzione della “vecchia” Telltale.

