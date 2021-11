Tiny Tina's Wonderlands: nuovi dettagli di gioco svelati

Tiny Tina's Wonderlands, sebbene non siano disponibili molte informazioni del titolo in uscita il prossimo marzo, conosciamo alcuni degli elementi che verranno implementati. Ad esempio, sappiamo che il giocatore potrà confrontarsi con elementi da gioco di ruolo, incontri casuali, incantesimi e classi di personaggi (come abbiamo potuto osservare dal trailer di annuncio).

Per conoscere ulteriori dettagli di gioco, Eurogamer ha intervistato il direttore creativo Matt Cox, quello artistico Adam May e il level designer Gabriel Robitaille. I tre membri del team di sviluppo, ovvero Gearbox, hanno approfondito qualche altro aspetto di Tiny Tina's Wonderlands.

Tiny Tina's Wonderlands: ecco le novità direttamente approfondite dagli sviluppatori

Proprio come funziona nella saga madre, ovvero Borderlands, il bottino sarà generato proceduralmente:

Volevamo ottenere la stessa tecnologia procedurale che utilizziamo in Borderlands per Wonderlands. Con questa gestiremo le armi, i libri di incantesimi, armi da mischia e anche l'equipaggiamento. Quest'ultimo è costituito da vari elementi, i quali saranno combinabili per formare le armature più efficaci.

Questo è quanto ha affermato Cox. May, invece, ha fatto notare come esistano differenti tipologie di bottino. Questo potrà contenere amuleti, anelli, set di armature (anche completi!). Egli ha poi proseguito, specificando che quelle che chiama “armature”, in realtà non sono altro che oggetti atti alla personalizzazione dei personaggi.

Questi vari outfit conferiranno alcune modificazioni alle statistiche delle classi a cui appartengono i vari personaggi. Così come era nei titoli precedenti, in Tiny Tina's Wonderlands si potranno apportare modifiche anche alle skin e persino rendere la propria pelle dorata o particolarmente luminosa.

In fase di editing, inoltre, sarà possibile dare vita ad orchi, uomini-drago, sirene/tritoni e molte altre creature. Queste potranno essere ulteriormente personalizzate tramite l'aggiunta di tatuaggi, trucchi, capelli, eccetera.

Gli sviluppatori di questo RPG fantasy hanno poi spiegato che:

Il giocatore sceglierà una tra tre diverse personalità, ciascuna delle quali enfatizzata da uno specifico doppiaggio. L'utente, pertanto, potrà decidere quale voce meglio si adatta al personaggio preselezionato. Sarà altresì possibile modificare il tono di voce dell'attore originale, così da renderlo più affine ai singoli gusti personali.

Tiny Tina's Wonderlands, vi ricordiamo, arriverà (se tutto andrà bene) il giorno 25 marzo 2022 su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series XS, Xbox One e PC.