Torna nel mondo di Ivalice: Final Fantasy XII: The Zodiac Age per Nintendo Switch a soli 19€

Pronto a rivestire i panni di Vaan e dei suoi alleati? Final Fantasy XII: The Zodiac Age per Nintendo Switch è in offerta su Amazon a soli 19,99 euro, uno dei prezzi più bassi di sempre, in occasione della settimana dedicata al Black Friday. Si tratta di una versione rimasterizzata in alta definizione dell'originale Final Fantasy XII, uscito per PlayStation 2 nel 2007, con alcuni aspetti del gameplay rinnovati e migliorati.

Final Fantasy XII: The Zodiac Age, torna nel rinnovato mondo di Ivalice

Fra le novità ci sono la rivisitazione del sistema di combattimento e del sistema di ruoli, l'introduzione del sistema Zodiac Job System – in grado di potenziare i personaggi tenendo però conto delle preferenze del giocatore – e la nuova modalità Sfida: fino a 100 battaglie consecutive contro mostri e nemici. La trama segue le avventure di Vaan, un giovane che ha perso la propria famiglia nella guerra che sta devastando il mondo di Ivalice, di cui Vaan sogna di solcarne i cieli in libertà. Il piccolo Regno di Dalmasca è caduto in rovina dopo essere stato conquistato dall'Impero di Archadia, facendolo crollare in un periodo di grande instabilità. La principessa Ashe, sola e unica erede al trono, è alla guida della Resistenza con la speranza di porre fine all'occupazione della sua terra. Unisciti ad Ashe, Vaan e ai loro compagni in una lotta per riconquistare la libertà perduta.

Per chi non fosse avvezzo alla serie di Final Fantasy, sottolineiamo che il sistema di combattimento del capitolo XII differisce rispetto a quello dei predecessori: in questo titolo, infatti, le battaglie si svolgono in tempo reale con una pausa in cui scegliere i comandi. Torna nel mondo di Ivalice per vivere un'avventura del tutto rinnovata, risparmiando il 33% grazie alle esclusive offerte dedicate al Black Friday: Final Fantasy XII: The Zodiac Age è in sconto a soli 19,99 euro nella sua versione per Nintendo Switch, perfetta per giocare in mobilità in qualsiasi momento della giornata.