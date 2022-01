Triangle Strategy: l'erede di Final Fantasy Tactics in un nuovo story trailer

Atteso il 4 marzo 2022 in esclusiva su Nintendo Switch, Triangle Strategy promette di portare tutte le bellezze che hanno fatto grande Final Fantasy Tactics sugli schermi della console ibrida della “grande N”.

Un jRPG vecchia scuola dall'animo strategico sviluppato da una Square Enix che pare aver riscoperto le sue origini, e che oggi torna a mostrarsi con un nuovo story trailer. Il filmato è visibile in apertura di articolo, e si concentra in particolare sul personaggio di Frederica Aesglast.

La giovane, come apprendiamo dal video, è la promessa sposa del protagonista di Triangle Strategy, Serenoa Wolfhort, ed è dunque intrappolata in un destino che non ha potuto scegliere da sola. Divenuta parte di un accordo di natura politica, Frederica si ritroverà suo malgrado coinvolta negli intrighi di corte che coinvolgono molteplici casate, il tutto sullo sfondo di una guerra pronta ad esplodere.

Le sue decisioni saranno fondamentali nell'evolversi della narrazione del videogioco, contribuendo allo sviluppo di tanti finali differenti, come confermato dagli stessi sviluppatori di Square Enix. Nel nuovo trailer pubblicato da Nintendo, i giocatori possono poi fare la conoscenza dei principali esponenti del casato Aesglast, tra i più potenti e influenti dell'intero reame.

Triangle Strategy sarà doppiato in inglese e in giapponese, con la presenza di sottotitoli in italiano. Augurandovi buona visione, ricordiamo ancora una volta che l'uscita è fissata per il 4 marzo di quest'anno solo su Nintendo Switch, Switch Lite e Switch OLED.