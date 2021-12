Turtle Beach Recon 50X in offerta: headset economico ma di qualità

Cerchi un paio di cuffie da gaming economiche e multipiattaforma ma di qualità? Le Turtle Beach Recon 50X sono in offerta a soli 19,98 euro su Amazon. Grazie al connettore jack 3.5 mm, l'headset è compatibile con tutte le console e i dispositivi che presentano il medesimo ingresso. Qualche esempio? Xbox, PlayStation, Nintendo Switch, PC e perfino smartphone.

Per conoscere meglio il potenziale di queste ottime cuffie, diamo un'occhiata alla presentazione ufficiale:

Livelli alti di audio e comodità su Xbox One con le cuffie di gioco Turtle Beach Recon 50X, che presentano il design leggero e comodo di Turtle Beach, con grandi altoparlanti over-ear da 40 mm che ti regaleranno degli alti sfrigolanti e dei bassi tuonanti, con in più i comandi integrati per usare velocemente e agevolmente il volume principale e il mute.