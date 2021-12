Turtle Beach Recon 70N, l'headset multi-piattaforma scende a soli 20€

Economiche ma di qualità, e ora al minimo storico. Le cuffie da gaming Turtle Beach Recon 70N sono in offerta su Amazon a soli 20,99 euro: praticamente regalate. Dotato di collegamento jack da 3,5 mm, questo headset è compatibile con qualsiasi dispositivo che presenta il medesimo ingresso: ad esempio PC, Nintendo Switch, PS4, Xbox One, Smartphone e tantissimi altri.

Dal design leggero e comodo – perfetto per lunghe sessioni di gioco – le Turtle Beach Recon 70N presentano altoparlanti da 40 mm di alta qualità, con cuscinetti over-ear premium in pelle sintetica per alti intensi e bassi potenti, bloccando al tempo stesso qualsiasi rumore esterno. Il microfono flip-up ad alta sensibilità è la ciliegina sulla torta di questo ottimo prodotto. Garantisce, infatti, che la voce si senta forte e chiara durante qualsiasi chat vocale. Inoltre se sollevato il microfono attiva la modalità muta in automatico: così non dovrai schiacciare nessun pulsante.

Le Turtle Beach Recon 70N sono perfette sia per chi è alle prime armi, che per chi cerca un prodotto di ottima qualità ad un prezzo abbordabile, pari a 20,99 euro grazie all'offerta in corso. Fiore all'occhiello è sicuramente la compatibilità multi-piattaforma, che lo rende un headset versatile soprattutto quando si tende a giocare su più console.