UFL: il gameplay del rivale di FIFA si mostra in diretta streaming, ecco quando

Quest'anno, così come i precedenti, la fetta “simulazione calcistica” del mercato videoludico è dominata dalla proposta di Electronic Arts. FIFA 22 lascia pochissimo spazio alla concorrenza, anche perché Konami con eFootball 2022 (ex PES) ha realizzato un autogoal abbastanza preoccupante. A breve però, scenderà sul terreno di gioco un terzo contendente, UFL.

Il team di sviluppo Strikerz Inc. ha annunciato il suo titolo alla Gamescom 2021, cogliendo un po' di tutti di sorpresa. Negli ultimi mesi sono state rivelate le partnership con squadre come Shakhtar Donetsk e West Ham e giocatori come Roberto Firmino, attaccante del Liverpool. Manca però la cosa più importante, il gameplay.

Finalmente, in chiusura del 2021, Strikerz ha comunicato attraverso i canali social che il reveal ufficiale si terrà il 27 gennaio 2022, con un evento da seguire in diretta streaming.

L'alternativa a FIFA ed eFootball si svelerà dunque nei primi giorni del prossimo anno, e un po' tutti sperano possa dare uno scossone al mercato con un sistema di gioco innovativo e un comparto grafico al passo coi tempi (non che FIFA sia da gettar via, anzi). UFL, del resto, si propone come un gioco tripla A.

I due colossi devono iniziare a tremare? Impossibile dirlo al momento, ma la natura free-to-play promessa dal team e la disponibilità su console sono due fattori che potrebbero attirare tantissimi videogiocatori.

There’s something that #UFL want you to know, our next ambassador his name is Bobby Firmino! Check out Bobby's in-game look in the short video we've prepared. Si Señor! Stay tuned, as there's more news to come #fairtoplay #uflgame #joinufl pic.twitter.com/FQPRtOBvQn

— UFL (@UFLgame) October 17, 2021