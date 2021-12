Uncharted Raccolta l'Eredità dei Ladri ha una data di uscita su PS5

Sony ha annunciato che Uncharted Raccolta l'Eredità dei Ladri sarà disponibile a partire dal 28 gennaio 2022 per PlayStation 5. Entro la fine del prossimo anno è previsto anche il debutto della versione PC.

L'annuncio è festeggiato con un nuovo trailer, in allegato a questo articolo, e una serie di informazioni pubblicate sul PlayStation Blog.

Uncharted Raccolta l'Eredità dei Ladri: tutto quello che c'è da sapere

Partiamo innanzitutto nel ricordare i contenuti di questa raccolta: al suo interno troveremo infatti Uncharted 4 Fine di un Ladro e Uncharted L'Eredità Perduta, di fatto gli ultimi due capitoli ufficiali della serie rimasterizzati per console di ultima generazione.

In funzione di ciò, entrambi i giochi offriranno differenti opzioni grafiche per i giocatori:

Modalità Fedeltà : risoluzione 4K e 30 FPS con un maggior dettaglio grafico;

: risoluzione 4K e 30 FPS con un maggior dettaglio grafico; Modalità Prestazioni : risoluzione dinamica e 60 FPS;

: risoluzione dinamica e 60 FPS; Modalità Prestazioni+: risoluzione a 1080p e 120 FPS, su schermi ovviamente compatibili.

Per il resto, l'aggiornamento per PlayStation 5 garantirà caricamenti praticamente istantanei, oltre al supporto per l'Audio 3D e al controller DualSense, con l'utilizzo di funzioni come il feedback aptico e i grilletti adattivi.

Uncharted Raccolta l'Eredità dei Ladri sarà disponibile in formato fisico e digitale al prezzo consigliato di 50,99 euro. Il pre-ordine è già attivo su PlayStation Store.

Inoltre, arrivano delle importanti precisazioni: chi ha acquistato i due giochi, o il bundle che li contiene, può effettuare l'upgrade alla versione PS5 a 10 euro. L'offerta non riguarda coloro che hanno ottenuto il gioco tramite il PlayStation Plus: in quel caso infatti l'upgrade non sarà valido e la raccolta andrà acquistata la raccolta a prezzo pieno.

Come previsto, poi, la modalità multigiocatore di entrambi i titoli originali non è stata inclusa in questa nuova versione.

Chiudiamo con la versione per PC. I giocatori mouse e tastiera possono aggiungere Uncharted Raccolta L'Eredità dei Ladri alla loro lista desideri sugli store di Epic Games e Steam. Ulteriori novità, inclusa la data di uscita, verranno fornite nel 2022.