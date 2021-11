Uncharted: Raccolta - L'eredità dei Ladri su PS5, svelata la data di uscita

L'action adventure Uncharted potrebbe presto arrivare su PC e PlayStation 5 con la collection Uncharted: Raccolta – L'eredità dei Ladri. Stando ad alcune indiscrezioni ora si conosce pure la data (o presunta tale) dell'arrivo nei negozi: il 4 maggio 2022.

L'utente di ResetEra, un certo Modiz, ha scritto sul forum di aver scoperto la data dell'uscita della collection per PlayStation 5. Come ha fatto? Avrebbe scovato la data nel codice della pagina di Uncharted: Raccolta – L'Eredità dei Ladri su PlayStation Store.

Ancora non è chiaro se si tratta di un semplice placeholder o se realmente il gioco arriverà a maggio 2022. Le prima notizie volevano infatti la collection sugli scaffali dei negozi a inizio 2022, non metà anno.

Ricordiamo che – restando in tema Uncharted – è di qualche giorno fa il rumor secondo cui un nuovo capitolo della saga sarebbe già in fase di sviluppo. Ad annunciarlo lo youtuber FoxyGames, non nuovo a questo genere di uscite.

Ad ora, però, ci sono alcune indiscrezioni che vogliono Naughty Dog già al lavoro su un remake di The Last of Us e sul multiplayer di The Last of Us II, oltre ad una nuova IP per PlayStation 5. Insomma, pare evidente che il team di sviluppo abbia già parecchia carne al fuoco al momento.