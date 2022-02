Vendeva mod per console Nintendo: 3 anni di carcere per l'hacker Gary Bowser

Dopo quasi due anni di processi legali, la disputa fra Nintendo e Gary Bowser ha una conclusione, L’hacker, accusato di aver creato e venduto mod e hack che consentono di riprodurre ROM di videogiochi illegali su console (inclusi Nintendo Switch e 3DS) è stato condannato a 3 anni di carcere. Bowser era un membro di un gruppo hacker chiamato “Team-Xecuter” che nel 2013 ha iniziato la sua attività illecita.

Secondo le stime del Governo degli Stati Uniti, il gruppo avrebbe fruttato decine di milioni di dollari dalla vendita di questi dispositivi, provocando perdite fino a 150 milioni di dollari per Nintendo. In una dichiarazione rilasciata ieri, 10 febbraio, l’azienda nipponica ha affermato di “apprezzare il duro lavoro e gli instancabili sforzi dei pubblici ministeri federali e delle forze dell’ordine per frenare le attività illegali su scala globale, che causano gravi danni non soltanto a Nintendo, ma a tutta l’industria videoludica”.

Bowser è stato arrestato nel settembre 2020 ed è successivamente apparso in tribunale lo scorso ottobre con l’accusa di 11 reati. Invece di andare a processo, l’uomo si è dichiarato colpevole di due capi d’accusa, offrendosi di risarcire Nintendo per 4,5 milioni di dollari. Inizialmente l’azienda aveva chiesto una pena di 5 anni di carcere, mentre il legale di Bowser ha chiesto alla Corte di abbassarla a 19 mesi. Infine, dopo un’altra sentenza civile, l’hacker è stato condannato a 3 anni di carcere (40 mesi) e a risarcire Nintendo di altri 10 milioni di dollari.