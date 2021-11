Voglia di GDR? Final Fantasy X / X-2 HD Remaster per Switch e PS4 al prezzo più basso di sempre

Voglia di GDR? Approfitta dei super sconti dedicati al Black Friday di Amazon: sono tantissimi i giochi in offerta, per qualsiasi console. Fra i più economici vi segnaliamo Final Fantasy X / X-2 HD Remaster, in super offerta a soli 17,97 euro per Nintendo Switch e 14,99 per PlayStation 4, fra i prezzi più bassi di sempre. Si tratta di una sorta di bundle completamente rimasterizzato in grafica ad alta qualità, che contiene due fra i titoli più amati della saga sviluppata dalla software house giapponese Square Enix.

Questa nuova versione, arricchita di texture, presenta modelli aggiornati per ogni personaggio, aggiornamenti grafici delle ambientazioni e musiche a scelta fra originali e riarrangiate. Final Fantasy X racconta la storia di Tidus, un campione di Blitzball che con l’aiuto della bellissima invocatrice Yuna tenta di salvare il mondo da una terribile minaccia nota solo con il nome di “Sin”. Final Fantasy X-2, invece, ti riporterà a Spira, mentre la grande invocatrice Yuna e le sue amiche Rikku e Paine cercano di scoprire il significato di un misterioso messaggio registrato in una sfera, senza sapere che la risposta alle loro domande potrebbe stravolgere la loro esistenza.

Ogni titolo assicura dalle 40 alle 50 ore di gioco: perfetti, dunque, per appagare la “fame” di GDR. Sia la versione per Nintendo Switch che per PlayStation 4 sono in offerta ad uno dei prezzi più bassi di sempre: 17,97 euro e 14,99. Se deciderai di acquistare la versione per Nintendo Switch, ricordiamo che la scheda di gioco comprende soltanto Final Fantasy X. Per ottenere Final Fantasy X-2 è necessario inserire il codice monouso (incluso nella confezione) e scaricarlo attraverso il Nintendo eShop.