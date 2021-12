Volti nuovi a Hisui: un nuovo trailer di Leggende Pokémon: Arceus presenta i Team Diamante e Perla

The Pokémon Company ha rilasciato un nuovo trailer di Leggende Pokémon: Arceus, con alcune incredibili novità. Si tratta di poco più di un minuto di video, in cui vengono presentati due nuovi personaggi: Damon, reggente del Team Diamante, e Perula, reggente del Team Perla. Ancora si conosce poco di questi due Team, tranne che fra loro pare esserci un rapporto di collaborazione/rivalità. Oltre ai due “leader” possiamo notare altri personaggi già noti che fanno parte dei due team, come Maru (Diamante) e Rapal (Perla), i quali sfoggiano il simbolo e i colori di appartenenza sulle proprie vesti.

Nel trailer sono mostrati alcuni discorsi fra Damon e Perula, che lasciano trapelare qualche altro dettaglio inedito sulla trama del titolo. Ad esempio si fa riferimento ad un certo “Sommo Sinnoh” di cui non si conosce l'identità (Arceus? Oppure il leggendario venerato da ciascun Team?), ma che avrebbe “creato queste terre affinché i Pokémon potessero vivere in libertà”. La reggente Perula, inoltre, parla di un certo “squarcio” a cui farebbe fatica a credere. Forse si tratta di uno squarcio spazio-temporale (visto che Dialga e Palkia governano lo rispettivamente il tempo e lo spazio) oppure del raggio rosso proveniente dal cielo già intravisto in alcuni trailer passati.

Non solo Team: ecco i mercanti della Ditta Ginkgo

Il filmato introduce anche due nuovi personaggi, ovvero Jinkor e Ethelo, mercanti della “Ditta Ginkgo”. Anche in questo caso non trapelano ulteriori dettagli, se non che si tratta di due mercanti itineranti che potrebbero avere un ruolo ben preciso all'interno della trama. Inoltre, in una schermata di acquisto, è possibile notare degli oggetti mai visti prima. C'è il “Revitalboccio”, un ingrediente per la preparazione di strumenti che rianimano i Pokémon esausti, l'Erba repellente che cresce in ogni angolo di Hisui dalle proprietà curative ma molto amara, e la Danzaspaditola, un fungo utilizzato nella preparazione di Offensive extra che, se mangiato, gonfia i muscoli e rende più forti. Che si tratti di un indizio per una meccanica ancora non nota?

Leggende Pokémon: Arceus debutterà in tutto il mondo il prossimo 28 gennaio 2022. Tutti coloro che hanno giocato a Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente, inoltre, riceveranno come bonus il Pokémon misterioso Darkrai e un completo esclusivo ispirato al capo del (moderno) Team Galassia, Cyrus.