Watch Dogs Legion, l'action-adventure di Ubisoft torna ai minimi storici (PS5)

Watch Dogs Legion, l'action-adventure sviluppato da Ubisoft, torna in offerta a uno dei suoi minimi storici: soltanto 24,99 euro, ben il 65% di sconto rispetto al prezzo originale. L'offerta si riferisce alla versione per PlayStation 5. Pubblicato nel 2020, è il terzo capitolo della serie Watch Dogs e sequel di Watch Dogs 2.

Nel caso non lo conoscessi, ecco la descrizione ufficiale del gioco.

Organizza una resistenza con praticamente tutti i personaggi che incontri, hackerando, infiltrandoti e lottando in una Londra del futuro prossimo alle prese con il suo declino. Benvenuto nella Resistenza. Recluta e gioca nei panni di chi vuoi in città. Ognuno ha una storia, personalità e abilità uniche. Hackera droni armati, usa gli spiderbot e abbatti i nemici con il Mantello a Realtà Aumentata. Esplora un vasto mondo urbano, con gli iconici monumenti di Londra e tante divertenti attività secondarie. Porta le tue reclute online e alleati con gli amici per completare le missioni e affrontare contenuti endgame particolarmente impegnativi.