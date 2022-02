Windbound è il gioco gratis di Epic Games Store del 10 febbraio

Da oggi 10 febbraio, fino al 17 febbraio, sarà possibile riscattare gratuitamente sul proprio account Epic Games il gioco Windbound, action adventure realizzato da 5 Lives Studios e pubblicato da Deep Silver. Le Isole Proibite chiamano!

I segreti dell’Isola Proibita

Naufragata da sola su un’isola sconosciuta, la protagonista ne esplora le terre e naviga i suoi mari insidiosi al fine di sopravvivere. Kara è una guerriera, rapita da una violenta tempesta lontano dalla tua tribù. Caduta dalla sua barca, in balia delle correnti, viene gettata dal mare sulle spiagge delle Isole Proibite, un paradiso misterioso.

Senza barca, cibo o attrezzi, ma con la determinazione e i mezzi per farcela, scopre le molte risorse di questa splendida isola. Crea strumenti e armi per cacciare e difendersi, dalla natura e dalle sue incredibili creature selvagge.

Mentre esplora tutte le isole e le rovine sparse su di esse, le si riveleranno segreti del passato e scorci di futuro. Per poi svelare il mistero che le avvolge… e poter magari trovare ben più che la strada di casa.

Queste le caratteristiche del gioco:

Affronta un viaggio introspettivo e scopri la storia delle idilliache Isole Proibite; ognuna conserva la chiave di un mistero e di rivelazioni inaspettate.

Dirigiti verso l’orizzonte, avanzando tra le isole, ognuna con una diversa fauna, paesaggi differenti e nuove sfide.

Esplora i territori sconosciuti delle isole alla ricerca di risorse e usale per costruire un’ampia gamma di strumenti per potenziare la barca e armi per cacciare la fauna. Quando le risorse diminuiscono, prepararti a prendere il mare.

La tua barca è il compagno perfetto per questo viaggio. Costruisci con cura il tuo veliero personale per navigare le insidiose acque che separano le isole. Progetta la tua barca per affrontare venti tempestosi, onde mostruose e mortali creature marine.

Windbound verrà sostituito, come gioco omaggio, il prossimo 17 febbraio da Brothers – A Tale of Two Sons.

