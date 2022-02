Windbound, l'action-adventure ispirato a Zelda è il prossimo gioco gratis di Epic Games Store

A partire dal 10 febbraio un nuovo gioco sarà disponibile gratis su Epic Games Store: si tratta di Windbound, action-adventure rilasciato nell'agosto del 2020. Una “hidden gem”: così è stato definito Windbound da chi lo ha giocato. Un viaggio introspettivo ispirato al mondo di The Legend of Zelda, durante il quale avrai l'occasione di scoprire la storie delle idilliache Isole Proibite, culla di misteri e rivelazioni inaspettate.

“Naufragata da sola su un'isola sconosciuta, esplorane le terre e naviga i suoi mari insidiosi per sopravvivere – così si legge nella descrizione del gioco –. Sei Kara, una guerriera rapita da una violenta tempesta lontano dalla tua tribù. Caduta dalla tua barca, in balia delle correnti, vieni gettata dal mare sulle spiagge delle Isole Proibite, un paradiso misterioso.

Senza barca, cibo o attrezzi, ma con la determinazione e i mezzi per farcela, scopri le molte risorse di questa splendida isola. Crea strumenti e armi per cacciare e difenderti dalla natura e dalle sue incredibili creature selvagge. Mentre esplori tutte le isole e le rovine sparse su di esse, ti si riveleranno segreti del passato e scorci di futuro. Svela il mistero che le avvolge e potresti trovare ben più che la strada di casa”.

Windbound sarà disponibile gratis per tutti gli utenti registrati a partire dal 10 fino al 17 febbraio. Per riscattare invece l'attuale gioco gratuito, Yooka-Laylee and the Impossible Lair, c'è tempo fino alle 17 del 10 febbraio. Per poter giocare a Windbound è necessario possedere un PC con sistema operativo Windows che soddisfi i seguenti requisiti minimi di sistema: