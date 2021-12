Windjammers 2 a gennaio: preparate i frisbee

Chi ha vissuto la gloriosa era delle sale giochi negli anni '90 non può non aver mai incrociato sul proprio cammino Windjammers (in qualche paese noto anche come Flying Power Disc), un arcade frenetico letteralmente capace di sfilare le monetine dalla tasca: è in arrivo il seguito, Windjammers 2, che potremo giocare su una moltitudine di piattaforme a partire dal mese prossimo.

Windjammers 2 ha una data di uscita ufficiale

La data di uscita è stata confermata per il 20 gennaio 2022. Lo sviluppo è curato dalla software house francese Dotemu (fresca di acquisizione da parte di Focus Entertainment), che per l'occasione ha rilasciato il nuovo trailer visibile qui sotto.

Il gameplay rimane lo stesso del titolo originale datato 1994 (per fortuna), con visuale dall'alto e azioni veloci: nessuno spazio per la simulazione, tutto ciò che bisogna fare è avere i riflessi pronti per parare i tiri dell'avversario e lanciare poi il disco alle sue spalle, magari caricando un power-up dalla traiettoria imprevedibile. Il comparto grafico è stato tirato a lucido, ma mantenendo uno stile bidimensionale che ancora oggi conserva intatto il proprio fascino.

Saranno dieci i personaggi giocabili (altrettante le location in cui ambientare le sfide) inclusi i sei presenti nel titolo originale ovvero H. Mita (Giappone), B. Yoo (Corea del Sud), J. Costa (Spagna), L. Biaggi (Italia), G. Scott (Stati Uniti) e K. Wessel (Germania), ognuno caratterizzato da un differente rapporto tra forza fisica e velocità. Tre le modalità proposte: Arcade Mode, Disc Attack e Hot Dog Distance.

Windjammers 2 è in arrivo su una moltitudine di piattaforme: PC, Switch, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4, PlayStation 5 e Stadia. In un primo momento sarà distribuito esclusivamente in formato digitale, ma è prevista la pubblicazione del gioco su disco, non è dato a sapere quando. Iniziate a fare stretching, indossate gli occhiali da sole: è tempo di tornare a lanciare frisbee.